قصة حب تنتهى بالقتل .. أستاذ جامعى ينهى حياة طليقته بالقليوبية .. التفاصيل الكاملة

بدأت بينهما قصة حب هذه حكاية "أحمد. ف. " أستاذ جامعي بإحدى الجامعات المتهم بقتل طليقته بطريقة بشعة في شارع 15 مايو بشبرا الخيمة ، حيث أحبها حبا شديدا وأعجب بجمالها وأنجب منها طفل أنابيب ، لتتحول حياته بعد ذلك الى جحيم خلف أسوار السجون.

اعترافات المتهم

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة مؤكدا أنه تعرف على المجنى عليها في سوهاج، من خلال شقيقتها التي كانت طالبة بالكلية التي يعمل بها وذلك بعد انفصاله عن زوجته الأولى ، مشيرا إلى أن أولى المشاكل حدثت بسبب شقته في منطقة الشيخ زايد، فكان يريد بيعها لكنها رفضت ليتم الطلاق بينهما، بعدها قامت المجني عليها برفع عدة دعاوى قضائية ضده "نصب، تزوير، تبديد نفقة، ضرب، تحرش، سب"، وحصلت على حكم تمكين وحصلت على الشقة.

سرقة المنقولات الزوجية

أشار إلى أنه لم يقم بتحرير محضر ضدها سوى مرة واحدة ، اتهمها فيه بسرقة منقولات زوجته الأولى، وانتهى به المطاف بالدخول للسجن لتنفيذ أحد الأحكام الصادرة لها ضده، موضحا أنه كان يمتلك عمارة سكنية ورثها عن والده، باع منها 4 شقق للإنفاق على المحامين والقضايا.

تفاصيل الواقعة

أما عن يوم الواقعة، فيقول، إنه كان عائدا للمنزل فقام أحدد الأشخاص بالنداء عليه وأخبره بوجود شخص غريب حول العمارة، وبعد استطلاعه الأمر تعرف عليه، حيث أنه شهد ضده من قبل بأحد القضايا، ودخل بعدها ليجد طليقته تنزل على السلم، ونشبت بينهما مشادة، ليجد نفسه متوجها للغرفة ويحضر سكينا وسدد لها عدة طعنات قاتلة، ويجد نفسه بين أيادي المواطنين الذين ضبطوه وحاولوا إسعافها إلا أنها فارقت الحياة.

وشهدت منطقة شارع 15 مايو بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جريمة قتل بشعة، حيث أقدم أستاذ جامعي على قتل طليقته طعنًا أمام المارة، ما تسبب في صدمة ورعب بين المواطنين، وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.

تحريات المباحث

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية إخطارًا من اللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، والمقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد قيام شخص بطعن سيدة أمام أحد المطاعم وسقوطها غارقة في دمائها.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة المجني عليها "ن. س. م."، 44 سنة، سمسارة وتاجرة ومقيمة بمنطقة الكابلات، مصابة بطعنة نافذة بالرقبة وعدة طعنات متفرقة في الجسد، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.

بتكثيف الجهود وإعداد الأكمنة، تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب الجريمة بدافع خلافات زوجية وقضايا متبادلة بينهما، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم.