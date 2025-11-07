فريق جراحى بمستشفي الأطفال بالقليوبية يستخرج دبوس من مرئ طفلة

نجح فريق قسم جراحة الأطفال، بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، بمحافظة القليوبية، بقيادة الدكتور محمد متولي رئيس قسم جراحة الأطفال، في إجراء عملية دقيقة لاستخراج دبوس ضغط من مريء طفلة عمرها سنة و7 أشهر، كانت قد ابتلعته منذ 6 أشهر.



كشفت مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، في بيان لها، أن الجسم الغريب استقر داخل جدار المريء، مما تسبب في عدم قدرة الطفلة على البلع طوال هذه الفترة، وجعل حياتها في خطر دائم.

أوضحت المستشفى أن العملية تمت باستخدام منظار الجهاز الهضمي، وجهاز الأشعة "سي- آرم"، ومنظار القصبة الهوائية، وسط أعلى درجات التركيز والدقة، ليكتب الأطباء نهاية سعيدة لقصة مليئة بالتوتر والخطر

وضم الفريق الجراحي كلا من الدكتور وليد محمد، والدكتور عبد الله أحمد أخصائي جراحة الأطفال، والدكتور السيد الوصال نائب جراحة الأطفال.



وجهت المستشفى تحذير لكل الأمهات، أن الأجسام الصغيرة مثل العملات، الدبابيس، البطاريات، وقطع الألعاب قد تتحول إلى كارثة حقيقية إذا ابتلعها الطفل، ولابد من إبعاد هذه الأشياء عن متناول الأطفال، وعدم محاولة الأهل إجبار الطفل على القيء إذا ابتلع جسمًا غريبًا، والتوجه فورًا لأقرب مستشفى عند الاشتباه.