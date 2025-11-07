قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد كريمة: الأنبياء والرسل أحبوا مصر بآثارها.. وسيدنا إدريس من أهل الصعيد
بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025
التعاون يكتسح الفتح بخماسية في الدوري السعودي
بعد وفاة والده .. رسالة ياسمين عز لـ محمد رمضان
أحمد كريمة: الإسلام حافظ على الكنائس والمعابد كمكون حضاري
مكة للشعائر فقط.. أمين سر دينية الشيوخ: مصر ذكرت في القرآن بالقوة
أجواء شتوية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس السبت 8 نوفمبر
حقد حضاري.. دينية الشيوخ: كل الشعوب كانت تتسول طعامها من مصر القديمة
ماذا أفعل مع الأحلام المزعجة؟.. أمين الإفتاء يكشف السبب وأفضل علاج
أحمد حاتم لـ صدى البلد: شخصيتي في قصر الباشا مليئة بالإثارة والغموض |فيديو
الخارجية الإسرائيلية: إحباط مخطط إيراني لاغتيال سفيرتنا في المكسيك
مبابي يرد بسخرية على مغني راب فرنسي بعد انتقاده بسبب فشل تجربة نادي كان
سفير مصر بـ تنزانيا: حظر التجوال دفعنا لغلق اللجان في الخامسة مساء

محمد شحتة

قال السفير، شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا، إنه تم رفع حظر التجوال ولكن هناك تحديدا للحركة مما دفعنا إلى تبكير غلق اللجان الفرعية في الخامسة مساء، منوها بأن عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب للمصريين في الخارج تسير بشكل منتظم.

وقال السفير منذر سليم، سفير مصر بأوغندا، في مداخلة للمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الأمور تسير على ما يرام مع توافد للمصريين في أوغندا، ولا توجد أي معوقات فنية تواجهنا والزملاء في السفارة متواصلين باستمرار مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف السفير وائل بدوي، سفير مصر في أنقرة، أن عملية الاقتراع تسير بشكل سلس ومنظم ولا توجد أي معوقات فنية.

من جانبها، قالت حنان عبد العزيز، سفير مصر في رواندا، بدأنا في التاسعة صباحا وتوقيتنا نفس توقيت مصر، وعملية التصويت تسير بشكل طبيعي وبدون أي معوقات.

