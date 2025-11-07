سفير مصر بـ تنزانيا: حظر التجوال دفعنا لغلق اللجان في الخامسة مساء

قال السفير، شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا، إنه تم رفع حظر التجوال ولكن هناك تحديدا للحركة مما دفعنا إلى تبكير غلق اللجان الفرعية في الخامسة مساء، منوها بأن عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب للمصريين في الخارج تسير بشكل منتظم.

وقال السفير منذر سليم، سفير مصر بأوغندا، في مداخلة للمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الأمور تسير على ما يرام مع توافد للمصريين في أوغندا، ولا توجد أي معوقات فنية تواجهنا والزملاء في السفارة متواصلين باستمرار مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف السفير وائل بدوي، سفير مصر في أنقرة، أن عملية الاقتراع تسير بشكل سلس ومنظم ولا توجد أي معوقات فنية.

من جانبها، قالت حنان عبد العزيز، سفير مصر في رواندا، بدأنا في التاسعة صباحا وتوقيتنا نفس توقيت مصر، وعملية التصويت تسير بشكل طبيعي وبدون أي معوقات.