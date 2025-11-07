أسامة مدكور يشيد بمشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب

أشاد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، بالإقبال الملحوظ من المصريين في الخارج على المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن هذا المشهد يعكس مدى وعي المصريين بالخارج وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم والمساهمة الفاعلة في مسيرة الديمقراطية التي تشهدها الدولة المصرية.

وقال مدكور، في بيان له اليوم، إن المشاركة الإيجابية للمصريين بالخارج تمثل رسالة دعم قوية للدولة المصرية ولجهود القيادة السياسية في ترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية، مشيرًا إلى أن المصريين في الخارج كانوا – ولا يزالون – جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن، يسهمون بدورهم الوطني في كل المحطات المهمة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حرص أبناء الجاليات المصرية على الإدلاء بأصواتهم في السفارات والقنصليات بمختلف دول العالم يؤكد أن الانتماء للوطن لا تحدّه المسافات، وأن المصريين بالخارج يدركون حجم التحديات التي تواجه الدولة ويقفون خلفها بثقة وإصرار على دعم مسيرتها نحو التنمية والاستقرار.

ودعا النائب أسامة مدكور جموع المصريين في الداخل إلى استكمال هذا المشهد الوطني مع انطلاق التصويت بالداخل، قائلاً: "كما أثبت المصريون بالخارج وعيهم وحرصهم على المشاركة، فإننا نثق أن المصريين في الداخل سيضربون المثل في الوطنية والمشاركة الإيجابية، ليؤكد الجميع أن الشعب المصري هو الركيزة الأولى للدولة وديمقراطيتها."

واختتم مدكور بيانه بالتأكيد على أن الانتخابات الحالية تمثل محطة مهمة في مسار ترسيخ الحياة النيابية، وتعكس نجاح الدولة في بناء مؤسسات قوية قائمة على المشاركة والوعي والمسؤولية.