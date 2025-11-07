قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد كريمة: الأنبياء والرسل أحبوا مصر بآثارها.. وسيدنا إدريس من أهل الصعيد
بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025
التعاون يكتسح الفتح بخماسية في الدوري السعودي
بعد وفاة والده .. رسالة ياسمين عز لـ محمد رمضان
أحمد كريمة: الإسلام حافظ على الكنائس والمعابد كمكون حضاري
مكة للشعائر فقط.. أمين سر دينية الشيوخ: مصر ذكرت في القرآن بالقوة
أجواء شتوية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس السبت 8 نوفمبر
حقد حضاري.. دينية الشيوخ: كل الشعوب كانت تتسول طعامها من مصر القديمة
ماذا أفعل مع الأحلام المزعجة؟.. أمين الإفتاء يكشف السبب وأفضل علاج
أحمد حاتم لـ صدى البلد: شخصيتي في قصر الباشا مليئة بالإثارة والغموض |فيديو
الخارجية الإسرائيلية: إحباط مخطط إيراني لاغتيال سفيرتنا في المكسيك
مبابي يرد بسخرية على مغني راب فرنسي بعد انتقاده بسبب فشل تجربة نادي كان
برلمان

أسامة مدكور يشيد بمشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب

عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، بالإقبال الملحوظ من المصريين في الخارج على المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن هذا المشهد يعكس مدى وعي المصريين بالخارج وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم والمساهمة الفاعلة في مسيرة الديمقراطية التي تشهدها الدولة المصرية.

وقال مدكور، في بيان له اليوم، إن المشاركة الإيجابية للمصريين بالخارج تمثل رسالة دعم قوية للدولة المصرية ولجهود القيادة السياسية في ترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية، مشيرًا إلى أن المصريين في الخارج كانوا – ولا يزالون – جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن، يسهمون بدورهم الوطني في كل المحطات المهمة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حرص أبناء الجاليات المصرية على الإدلاء بأصواتهم في السفارات والقنصليات بمختلف دول العالم يؤكد أن الانتماء للوطن لا تحدّه المسافات، وأن المصريين بالخارج يدركون حجم التحديات التي تواجه الدولة ويقفون خلفها بثقة وإصرار على دعم مسيرتها نحو التنمية والاستقرار.

ودعا النائب أسامة مدكور جموع المصريين في الداخل إلى استكمال هذا المشهد الوطني مع انطلاق التصويت بالداخل، قائلاً: "كما أثبت المصريون بالخارج وعيهم وحرصهم على المشاركة، فإننا نثق أن المصريين في الداخل سيضربون المثل في الوطنية والمشاركة الإيجابية، ليؤكد الجميع أن الشعب المصري هو الركيزة الأولى للدولة وديمقراطيتها."

واختتم مدكور بيانه بالتأكيد على أن الانتخابات الحالية تمثل محطة مهمة في مسار ترسيخ الحياة النيابية، وتعكس نجاح الدولة في بناء مؤسسات قوية قائمة على المشاركة والوعي والمسؤولية.

انتخابات انتخابات مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان النواب

