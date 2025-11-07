تزايد إقبال الناخبين المصريين بموسكو على التصويت في انتخابات مجلس النواب

أفاد حسين مشيك، مراسل قطاع الأخبار من موسكو، بأن عملية التصويت للمصريين في السفارة المصرية بدأت منذ ساعات الصباح الأولى، مع ارتفاع ملحوظ في أعداد المشاركين خلال الساعات الماضية.

وأوضح، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن الطلاب المصريين في روسيا كانوا من بين أوائل المشاركين، مؤكدين حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في مستقبل مصر، رغم ابتعادهم عن وطنهم والدراسة في جامعات روسية.

وأشار المراسل إلى أن السفارة المصرية في موسكو هي الوحيدة التي تخدم الجالية في جميع أنحاء روسيا، حيث لا توجد قنصليات أو صناديق اقتراع أخرى في البلاد، ومع انخفاض درجات الحرارة والمسافات الكبيرة التي يقطعها المواطنون للوصول إلى السفارة، أبدت الجالية حرصًا شديدًا على المشاركة، معتبرين الانتخابات استحقاقًا ديمقراطيًا مهمًا.

وأكد مشيك أن العملية الانتخابية في السفارة تجري بسلاسة ودون أي مشكلات، بمتابعة من السفير حمدي شعبان وأعضاء السلك الدبلوماسي، مع توفير خطوط اتصال مباشرة وأرشادات لجميع الناخبين لتسهيل عملية التصويت، لافتًا إلى أن الإقبال من المتوقع أن يرتفع خلال ساعات المساء وحتى يوم السبت، الذي يصادف عطلة رسمية في روسيا، مما سيتيح لجالية أكبر المشاركة في الانتخابات.