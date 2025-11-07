سفارة مصر في لبنان جاهزة لتسهيل التصويت خلال انتخابات النواب

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن السفارة المصرية في العاصمة اللبنانية فتحت أبوابها منذ الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال المواطنين الراغبين في المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عددًا من المواطنين حضروا إلى مقر السفارة، التي وفرت جميع الإمكانات لتسهيل عملية التصويت، بما في ذلك الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية وتواجد الناخب في قاعدة بيانات الانتخابات، وطباعة الأوراق الخاصة بدائرتهم الانتخابية قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وأشار سنجاب إلى أن العملية الانتخابية تتم بسهولة ويسر، حيث يختار المواطن مرشحيه خلف الساتر المخصص، ثم يدلي بصوته في الصناديق الزجاجية المخصصة للقوائم والفردي، مؤكدًا أن السفارة اتخذت إجراءات متعددة لتيسير عملية التصويت، موضحًا أنه تم تعليق العمل بالقسم القنصلي اليوم وغدًا لإتاحة الفرصة كاملة أمام المواطنين للمشاركة.

ولفت مراسل القناة إلى أن العملية الانتخابية لم تشهد مشكلات كبيرة، باستثناء قدوم بعض المواطنين من محافظات تندرج ضمن المرحلة الثانية، وتم توضيح ذلك لهم عبر السفارة ووسائل التواصل المختلفة، مضيفًا أن اليوم يمثل يوم عمل رسمي في لبنان، والعطلة الأسبوعية تكون يومي السبت والأحد، متوقعًا زيادة إقبال الناخبين خلال الساعات المقبلة وغدًا السبت، الذي يصادف عطلة الأسبوع في البلاد.