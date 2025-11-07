قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مبابي يرد بسخرية على مغني راب فرنسي بعد انتقاده بسبب فشل تجربة نادي كان

مبابي
مبابي
إسلام مقلد

خرج النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني وقائد منتخب فرنسا، عن صمته بعد الانتقادات الحادة التي طالته على خلفية إخفاق تجربته الاستثمارية الأولى مع نادي كان الفرنسي، الذي يملكه منذ عام 2024، حيث تعاني إدارة النادي من أزمات مالية وفنية أدت إلى هبوط الفريق للدرجة الثالثة.

وكان مبابي قد أصبح أصغر مساهم رئيسي في تاريخ كرة القدم الفرنسية بعد إتمامه صفقة شراء نادي كان في سبتمبر 2024، لكن مغامرته لم تسر كما خُطط لها، إذ هبط الفريق في مايو الماضي إلى دوري الدرجة الثالثة، وتفاقمت أزماته المالية إلى حد اضطراره هذا الأسبوع لتقليص عدد موظفيه.

هجوم من أوريلسان ورد مبابي اللاذع

الأزمة الأخيرة بدأت بعد أن شن مغني الراب الفرنسي الشهير أوريلسان، وهو أحد أبرز مشجعي نادي كان، هجومًا لاذعًا على مبابي من خلال أغنية جديدة بعنوان "الصوت الصغير" (La Petite Voix)، قال فيها جملة مثيرة للجدل: "ستغرق مدينتك مثل آل مبابي"، في إشارة إلى فشل إدارة النجم الفرنسي للنادي.

ورد مبابي سريعًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، مستخدمًا نبرة ساخرة، حيث كتب: "أنت مدعو لإنقاذ المدينة التي تحبها كثيرًا يا أوريلسان"، مضيفًا في تعليق آخر: "ملاحظة: هذا الرجل لم يفعل سوى التوسّل إلينا ليحصل على نسبة 1% دون أن يدفع شيئًا، لأنه مفلس، لكنه أراد فقط أن يبدو بصورة الشاب النورماندي الطيب".

الانتقادات لم تتوقف عند الأداء الرياضي، بل طالت أيضًا اختيارات مبابي الإدارية، إذ يرى مشجعو النادي أن التعيينات التي أجراها لم تسهم في إنقاذ الفريق من التراجع، بل زادت من متاعبه المالية.

نادي كان بين الطموح والانهيار

يُعد نادي كان واحدًا من الأندية الفرنسية التاريخية، وكان من المعتاد ظهوره في الدوري الفرنسي الممتاز خلال العقود الماضية، إلا أنه يعيش حاليًا واحدة من أسوأ فتراته، إذ يحتل المركز العاشر في دوري الدرجة الثالثة.

ويسعى مبابي، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية، حيث حدّد منذ بداية استثماره هدفًا واضحًا يتمثل في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى، لكن الأزمة الأخيرة تهدد مشروعه الرياضي الأول.

تجربة شخصية تعود إلى الطفولة

المفارقة أن نادي كان يحمل ذكرى خاصة لمبابي، إذ خضع لاختبار في صفوفه عندما كان طفلًا صغيرًا، لكنه لم يُقبل حينها في أكاديميته، وبعد مرور سنوات طويلة، عاد النجم الفرنسي إلى النادي نفسه لكن بصفته المالك الرئيسي، في محاولة لرد الجميل وتطويره.

كيليان مبابي مبابي ريال مدريد منتخب فرنسا نادي كان الفرنسي

