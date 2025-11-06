يامال يعادل إنجاز مبابي "القياسي" في دوري أبطال أوروبا

حقق لامين يامال نجم نادي برشلونة، رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفا في تعادل فريقه مع كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3-3، أمس الأربعاء.

ويحسب شبكة "أوبتا"، شارك لامين يامال بشكل مباشر في 13 هدفًا في دوري أبطال أوروبا (سجّل 7 أهداف وصنع 6).

وأضافت أن هذا الرقم هو الأعلى لأي لاعب في عمر ال18 عامًا أو أقل في تاريخ البطولة، مناصفة مع كيليان مبابي.



أهداف برشلونة وكلوب بروج

وجاءت ثلاثية كلوب بروج عن طريق نيكولو تريزولدي وكارلوس فوربس (هدفين) في الدقائق 6، 17، 63.

فيما جاءت ثلاثية برشلونة عن طريق فيران توريس ولامين يامال وتزوليس (بالخطأ في مرماه) في الدقائق 8، 61، 77.

ويحتل فريق برشلونة المركز 11 برصيد 7 نقاط، فيما يأتي فريق كلوب بروج في المركز 22 برصيد 4 نقاط.