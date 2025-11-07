قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد كريمة: الأنبياء والرسل أحبوا مصر بآثارها.. وسيدنا إدريس من أهل الصعيد
بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025
التعاون يكتسح الفتح بخماسية في الدوري السعودي
بعد وفاة والده .. رسالة ياسمين عز لـ محمد رمضان
أحمد كريمة: الإسلام حافظ على الكنائس والمعابد كمكون حضاري
مكة للشعائر فقط.. أمين سر دينية الشيوخ: مصر ذكرت في القرآن بالقوة
أجواء شتوية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس السبت 8 نوفمبر
حقد حضاري.. دينية الشيوخ: كل الشعوب كانت تتسول طعامها من مصر القديمة
ماذا أفعل مع الأحلام المزعجة؟.. أمين الإفتاء يكشف السبب وأفضل علاج
أحمد حاتم لـ صدى البلد: شخصيتي في قصر الباشا مليئة بالإثارة والغموض |فيديو
الخارجية الإسرائيلية: إحباط مخطط إيراني لاغتيال سفيرتنا في المكسيك
مبابي يرد بسخرية على مغني راب فرنسي بعد انتقاده بسبب فشل تجربة نادي كان
فن وثقافة

أحمد حاتم لـ صدى البلد: شخصيتي في قصر الباشا مليئة بالإثارة والغموض |فيديو

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أوركيد سامي

كشف النجم  أحمد حاتم عن تفاصيل شخصيته في فيلمه الجديد «قصر الباشا»، والذي يجسد من خلاله دورًا مختلفًا تمامًا عن الأدوار التي قدمها في السابق، موضحًا أن الشخصية تنتمي إلى عالم الجريمة والإثارة والتشويق.

وقال حاتم في لقاء لموقع صدى البلد: «سيناريو فيلم قصر الباشا مختلف وجديد عليا، وأنا بحب أقدم النوعية دي من الأدوار، ويارب الناس تحب الفيلم والشخصية لأنها جديدة. الشخصية بعيدة تمامًا عن الرومانسية، وهي مليئة بالإثارة والغموض والمفاجآت، والفيلم نفسه تجربة مختلفة وتحدي كبير بالنسبة لي».

أضاف النجم أحمد حاتم «بقدم شخصية شاب يدخل في عالم الجريمة من منظور مختلف، والفيلم بيقدّم نوعية جديدة من الدراما البوليسية، والعمل مع النجم حسين فهمي ممتع جدًا، هو فعلاً باشا زي اسم الفيلم، وفريق العمل كله عظيم».

الفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، ويضم نخبة من النجوم، بينهم: أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وسمية رضا (في أول ظهور لها بمصر)، كما يشارك هيثم زيدان في البطولة.
ويُنتج الفيلم بواسطة   للمنتجة آلاء لاشين.

وعلى صعيد آخر، يواصل أحمد حاتم تصوير فيلمه الجديد «ريد فلاج» بمشاركة الفنانة جميلة عوض، حيث يجسد شخصية طيار، بينما تظهر جميلة بدور مديرة شركة دعاية وإعلان، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي.

كما تعاقد مؤخرًا على بطولة فيلم «عالم تاني» من إخراج عثمان أبو لبن، وتشاركه البطولة آية سماحة، ومن المقرر البدء في تحضيراته خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من اختيار باقي فريق العمل.

https://youtube.com/shorts/TlwVWEjkYhI

