أحمد حاتم لـ صدى البلد: شخصيتي في قصر الباشا مليئة بالإثارة والغموض |فيديو

كشف النجم أحمد حاتم عن تفاصيل شخصيته في فيلمه الجديد «قصر الباشا»، والذي يجسد من خلاله دورًا مختلفًا تمامًا عن الأدوار التي قدمها في السابق، موضحًا أن الشخصية تنتمي إلى عالم الجريمة والإثارة والتشويق.

وقال حاتم في لقاء لموقع صدى البلد: «سيناريو فيلم قصر الباشا مختلف وجديد عليا، وأنا بحب أقدم النوعية دي من الأدوار، ويارب الناس تحب الفيلم والشخصية لأنها جديدة. الشخصية بعيدة تمامًا عن الرومانسية، وهي مليئة بالإثارة والغموض والمفاجآت، والفيلم نفسه تجربة مختلفة وتحدي كبير بالنسبة لي».

أضاف النجم أحمد حاتم «بقدم شخصية شاب يدخل في عالم الجريمة من منظور مختلف، والفيلم بيقدّم نوعية جديدة من الدراما البوليسية، والعمل مع النجم حسين فهمي ممتع جدًا، هو فعلاً باشا زي اسم الفيلم، وفريق العمل كله عظيم».

الفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، ويضم نخبة من النجوم، بينهم: أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وسمية رضا (في أول ظهور لها بمصر)، كما يشارك هيثم زيدان في البطولة.

ويُنتج الفيلم بواسطة للمنتجة آلاء لاشين.

وعلى صعيد آخر، يواصل أحمد حاتم تصوير فيلمه الجديد «ريد فلاج» بمشاركة الفنانة جميلة عوض، حيث يجسد شخصية طيار، بينما تظهر جميلة بدور مديرة شركة دعاية وإعلان، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي.

كما تعاقد مؤخرًا على بطولة فيلم «عالم تاني» من إخراج عثمان أبو لبن، وتشاركه البطولة آية سماحة، ومن المقرر البدء في تحضيراته خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من اختيار باقي فريق العمل.

https://youtube.com/shorts/TlwVWEjkYhI