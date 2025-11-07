حقد حضاري.. دينية الشيوخ: كل الشعوب كانت تتسول طعامها من مصر القديمة

قال الشيخ أحمد ترك، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن هناك حملات ممنهجة تستهدف مصر من الحاقدين عليها وعلى حضارتها وتاريخها العريق.

وأضاف أحمد ترك، في برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، أن حضارة مصر ليست موجودة في التاريخ، مفرقا بين الدولة القوية والدولة المريدة، وفي النهاية الأموال ليست كل شئ.

وأوضح أن كل الشعوب كانت تتسول طعامها من مصر القديمة، وسماها بعض المؤرخين "فلتة جغرافية فمصر جوهرة في قلب العالم ولهذا يوجد حقد حضاري عليها، فهي الوحيدة التي ردت سبع حملات للفرنجة وهي الوحيدة التي كسرت شوطة التتار وهي الوحيدة التي كسرت شوكة إسرائيل.