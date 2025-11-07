أحمد كريمة: الإسلام حافظ على الكنائس والمعابد كمكون حضاري

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أن الدين الإسلامي حافظ على كل ما هو أثر، موضحًا أن الإسلام حافظ على الكنائس الأثرية، كمكون حضاري، وهناك معابد يهودية قديمة تراثية تم الحفاظ عليها".

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الله أعطى الصحابة نور العلم، وتم الحفاظ على الآثار لأنها مخزون حضاري للدول الشعوب.

ولفت أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إلى أن الكنائس والمعابد بها الرسوم، ولم يعتد أحد عليها، ولو كانت هذه الأشياء محرمة كان الأولى أن يقضي عليها من قبل الصحابة.

وأشار إلى أن السلفية حَرَّموا كل شيء، والأموال التي يحتفظون بها عليها صور أثرية، وإحنا بنشوف العجب منهم".