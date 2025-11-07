استأذنت ربنا قبل خلع الحجاب.. أحمد كريمة يرد على تصريح الفنانة هندية

تصدرت تصريحات الفنانة هندية والتي زعمت إنها «استأذنت ربنا قبل خلع الحجاب، وانتظرت شهرًا ونصفًا دون أي علامة بالرفض، فحسيت بالقبول لأن ربنا جميل وبيحب الجمال» مؤشرات البحث خلال الفترة الأخيرة، وهو ما جعل الكثير يسأل عن ما قالته الفنانة.

وعلق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، على تصريح، إن هذا الكلام مرفوض شكلا وموضوعا، وأن الحجاب فريضة شرعية ثابتة بنصوص قطعية من القرآن والسنة، وليس أمرًا اختياريًا.

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الحجاب وتغطية رأس المرأة البالغة من مقدمة الرأس إلى الخلف عتبر فرضًا، وأن الله قال " وليضربن بخمرهن على جيوبهن".

ولفت إلى أن سيدنا رسول الله قال :" لا يقبل الله صلاة لـ بالغة إلا بخمار، فالحديث في هذا الأمر مفهوم ولا يوجد به اجتهاد".

وكانت قد كشفت الراقصة هندية، تفاصيل عن حياتها الخاصة، مؤكدة أنها تعرض لمواقف صعبة خاصة بعد أن قررت خلع الحجاب بعد 11 عاما من ارتدائه في لقاء تليفزيوني سابق.

وقالت الراقصة هندية،: “أول يوم قلعت الحجاب بعد ١١ سنة كنت حاسة إني عريانة”.

وتابعت هندية: لم اعتزال التمثيل لكني اعتزلت الرقص، ولم يرغمني أحد على الاعتزال.. أنا مستورة أوي مش محتاجة أدور على شغل.