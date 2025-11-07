التعاون يكتسح الفتح بخماسية في الدوري السعودي

فاز فريق التعاون على نظيره الفتح، بـ 5 أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب تموين الأولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاءت خماسية التعاون عن طريق روجر مارتينيز (هاتريك) وكريستوفر دوجلاس ومحمد الكويكبي في الدقائق 14، 33، 41، 62، 72.

فيما جاءت ثنائية الفتح عن طريق ماتياس فارجاس ومراد باتنا في الدقيقتين 77، 90+2.

بهذا الفوز، رفع التعاون رصيده برصيد 21 نقطة بالتساوي مع النصر، مع تبقي مباراة للنصر أمام نيوم، بينما تجمد رصيد الفتح عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر.