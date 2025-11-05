قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر
بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025
تسريبات مثيرة.. هواوي تتكتم على إمكانات هاتف Mate 80 Pro Max
الكهرباء: الانتهاء من توفير التغذية لـ 34 ألف فدان بشرق العوينات
عمر كمال يطرح ثاني أغاني ألبومه بعنوان في كل الأماكن
السفارة التركية بالقاهرة تدعم 170 عائلة من غزة بمختلف أنواع المساعدات
هند الضاوي: بن جفير من الأشخاص المصنّفين إرهابيين على مستوى العالم
تشكيل برشلونة أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا
كدمات الزعل والإصابة بالسرطان.. جمال شعبان يحذر من هذا الأمر
بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص
سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بحضور وزير الرياضة.. مجلس الأولمبية يعتمد بروتوكول التعاون مع اللجنة الإيطالية

حمزة شعيب


اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس ؛ وبحضور د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، بمقر اللجنة في ستاد القاهرة الدولي، بروتوكول التعاون الرسمي بين اللجنة الأولمبية المصرية ونظيرتها الإيطالية.

وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ببرتوكول التعاون مع الجانب الإيطالي بعد الموافقة عليه بالإجماع خلال جلسة اليوم مؤكدين أنه يساهم في تعزيز وتطوير الالعاب الأولمبية من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات الإيطالية الفنية واللوجستية بما يسهم في صالح الرياضة المصرية.

وثمن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية هذه الخطوة باعتبارها ممهدة للاستعدادات المصرية المكثفة لأولمبياد لوس انجلوس 2028 حيث يتيح البروتوكول إقامة معسكرات دولية قوية للفرق والمنتخبات القومية وتوفير احتكاك قوي مع عناصر المنظومة الرياضية الأولمبية الإيطالية التي تشهد قفزات نوعية وتطور رهيب على كافة الأصعدة الفنية والتنافسية وهو يتضح من خلال كم الميداليات الأولمبية التي حصدتها إيطاليا خلال السنوات الأخيرة.

ورحب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بدعم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لهذه الخطوة التي تمت بالتنسيق بين اللجنة والوزارة في إطار الدعم المتواصل من وزارة الشباب والرياضة للألعاب الأولمبية.

وكان  البروتوكول  قد تم توقيعه من الجانب المصري المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ومن الجانب الإيطالي السيد لوتشيانو بونفيجليو، رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية، بحضور اللواء حازم حسني، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، والسيد كارلو مورناتي، الأمين العام للجنة الأولمبية الإيطالية.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإعداد الفني والإداري والطبي، وتنظيم معسكرات تدريبية مشتركة للمنتخبات القومية المصرية في المنشآت الرياضية التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية، والتي تعد من أبرز المراكز الرياضية في أوروبا وتضم 26 رياضة أولمبية.

ويُعد هذا البروتوكول الفريد من نوعه، الذي أنجزه المهندس ياسر إدريس بفضل علاقاته الدولية القوية، صفقة القرن الأولمبية، خاصة وأن إيطاليا تُعد من الدول الرياضية العظمى في المحافل الأولمبية، وهو ما يعكس حجم المكاسب المتوقعة لمصر على الصعيدين الفني والإداري، في إطار التجهيز المثالي لدورة الألعاب الأولمبية القادمة.

كما يأتي هذا التعاون بدعم من اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، دون أي أعباء مالية على الدولة المصرية أو اللجنة الأولمبية المصرية، ويعد خطوة جديدة في مسار تطوير الرياضة المصرية وفقا لأحدث المعايير العالمية، وبما يعكس توجيهات د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتطوير قدرات الرياضيين المصريين ورفع كفاءتهم على المستويين الفني والإداري.

ويتضمن البروتوكول أيضاً تنظيم دورات تدريبية دولية للمدربين المصريين بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الإيطالية، تبدأ بمدربي المنتخبات القومية، بهدف نقل أحدث الأساليب والتقنيات التدريبية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

كما يتضمن التعاون برامج تطوير للألعاب المشتركة بين مصر وإيطاليا في مختلف الرياضات الأولمبية، وفي المجال الطبي، سيتم التعاون مع المركز الطبي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية للاستفادة من خبراته المتقدمة في الطب الرياضي والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، إلى جانب تبادل الزيارات بين الأطباء والخبراء من الجانبين.

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

متحور جديد بين الماشية.. وتحرك عاجل من الزراعة للسيطرة عليه

زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

بدون أدوية .. علاجات منزلية لنزلات البرد

أبرز الأسباب الشائعة لإصابة طفلك بالإمساك

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

