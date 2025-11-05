قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بكلمات مختصرة.. ماذا قالت الأجهزة الفنية عن مواجهات السوبر المصري ؟

حسام الحارتي

شهد المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بدولة الإمارات العربية المتحدة على هامش انطلاق بطولة السوبر المصري والتي تجمع بين رباعي الأندية المصرية " الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا تصريحات الأجهزة الفنية قبل انطلاق البطولة غدا الخميس .

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية؛ لمواصلة حلم التتويج باللقب، في ظل المنافسة القوية التي تجمع رباعي الكرة المصرية (الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز).

تصريحات الأجهزة الفنية في بطولة السوبر المصري 
 

أكد يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز أن الفرق الأربعة المشاركة في بطولة السوبر المصري تمتلك الطموح ولكن نادي بيراميدز يسعي لتحقيق المزيد 
بينما أكد يس توروب المدير الفني للأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا أنه يتطلع لتحقيق أول لقب مع المارد الأحمر مناشدا الجماهير بدعم الفريق الاول 

وقال على ماهر المدير الفني لسيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الأهلي :"جاهزون للسوبر المصري ونسعى لتقديم كرة قدم تليق باسم مصر والتطور الكبير الذي يعيشه نادي سيراميكا كليوباترا ".

بينما قال أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك قبل مواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر :"مستعدون لتقديم مباراة كبيرة أمام بيراميدز وعملي كمدير فني للزمالك شرف كبير 

موعد مواجهات السوبر المصري 

الخميس 6 نوفمبر 2025

الأهلي - سيراميكا كليوباترا “دور نصف النهائي”.. 5 مساءً بتوقيت مصر.

الزمالك - بيراميدز “دور نصف النهائي”.. 7:30 مساءً بتوقيت مصر.


الأحد 9 نوفمبر 2025

ينتهي السوبر المصري في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد 9 نوفمبر 2025 حيث تُجرى مباراتي تحديد المركزين الثالث والرابع، وبطل السوبر المصري.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في تمام 2:45 عصراً بتوقيت مصر، بينما تقام مباراة النهائي 5:30 مساءً بتوقيت مصر .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر عدة قنوات:

ON Time Sports 1

AD Sports HD 1

قناة دبي الرياضية

الحساب الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية على يوتيوب

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سيراميكا كليوباترا بيراميدز الأهلي الزمالك

