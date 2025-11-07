مصرع طالب عربي اختناقًا داخل سكنه الجامعي في تركيا

لقي طالب عربي مصرعه في تركيا؛ إثر تعرضه للاختناق داخل سكنه الجامعي.

ووفق ما أفادت به مصادر محلية، عُثر على الطالب جثة هامدة داخل غرفته؛ بعد انبعاث رائحة غاز، فيما هرعت فرق الإسعاف والشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن تسرب غاز داخل السكن، في حين تواصل السلطات التركية تحقيقاتها لمعرفة تفاصيل الواقعة.

تركيبا ترحب برفع العقوبات عن أحمد الشرع

في سياق آخر، رحبت وزارة الخارجية التركية بالقرار الأممي برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب.

وأكدت الخارجية التركية في بيان أنها ستواصل دعم سوريا حتى رفع كل العقوبات وإعادة إدماجها في المجتمع الدولي.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي عبر منصة X: سنواصل دعم هذه الخطوات وغيرها من الخطوات المماثلة لمعالجة الآثار السلبية للفترة الماضية على الإدارة والشعب السوري الحاليين .

وختم أونجو كتشالي : رفع العقوبات بشكل كامل تمهيد الطريق لاندماج سوريا في المجتمع الدولي وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.

وكان وزير الدفاع السوري اللواء مرهف ابو قصرة قال عبر منصة X: ترحب وزارة الدفاع بقرار رفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات.

وأضاف: خطوة تعبر عن احترام الإرادة الوطنية السورية، وتكرس الاعتراف الدولي بشرعية الدولة ومؤسساتها، وتمهد لمرحلة جديدة من التعاون البناء في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.