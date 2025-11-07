قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد كريمة: الأنبياء والرسل أحبوا مصر بآثارها.. وسيدنا إدريس من أهل الصعيد
بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025
التعاون يكتسح الفتح بخماسية في الدوري السعودي
بعد وفاة والده .. رسالة ياسمين عز لـ محمد رمضان
أحمد كريمة: الإسلام حافظ على الكنائس والمعابد كمكون حضاري
مكة للشعائر فقط.. أمين سر دينية الشيوخ: مصر ذكرت في القرآن بالقوة
أجواء شتوية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس السبت 8 نوفمبر
حقد حضاري.. دينية الشيوخ: كل الشعوب كانت تتسول طعامها من مصر القديمة
ماذا أفعل مع الأحلام المزعجة؟.. أمين الإفتاء يكشف السبب وأفضل علاج
أحمد حاتم لـ صدى البلد: شخصيتي في قصر الباشا مليئة بالإثارة والغموض |فيديو
الخارجية الإسرائيلية: إحباط مخطط إيراني لاغتيال سفيرتنا في المكسيك
مبابي يرد بسخرية على مغني راب فرنسي بعد انتقاده بسبب فشل تجربة نادي كان
ديني

ماذا أفعل مع الأحلام المزعجة؟.. أمين الإفتاء يكشف السبب وأفضل علاج

الأحلام المزعجة
الأحلام المزعجة
أحمد سعيد

أجاب الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال: "أقوم بالليل وأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلاة الفجر ودعاء الصباح، وبعد ذلك أنام، ورغم ذلك أرى أشياء ليست حسنة، فماذا أفعل؟".

أسباب الأحلام المزعجة

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيوينة اليوم الجمعة، أن الرؤى والأحلام تتأثر بعوامل كثيرة، منها ضغوط العمل، والضغوط الاجتماعية والنفسية والمرضية، وكذلك البيئة التي يعيش فيها الإنسان.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه لا ينبغي حصر سبب الأحلام في العبادة فقط، بل على السائل أن يراجع هذه المؤثرات المختلفة، وأن يقلل من الضغوط على نفسه، ويبحث عن أي أسباب جسدية أو نفسية بمساعدة الأطباء. 

ونوه أمين الفتوى في دار الإفتاء بأنه إذا أخذ بالأسباب واستعان بالله سبحانه وتعالى، فسيكون من حظه ونصيبه المعافاة والسلامة بإذن الله.

دعاء النوم من القرآن

ورد أن دعاء النوم بقراءة آية الكرسي، فضلها: لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح ، حارس ليلي من الملائكة، ففيما وردعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ ... قَالَ دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا. قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ « اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ» حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :«مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ»؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ : «مَا هِيَ»؟ قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ وَقَالَ لِي : لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ م

وورد في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جُرُن من تمر، فكان ينقص، فحرسه ذات ليلة، فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال : ما أنت جني أم إنسي؟ قال : جني . قال: فناولني يدك. فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب . قال: هذا خلق الجن؟.

 قال: قد علمت الجن أن ما فيهم رجل أشد مني. قال: فما جاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك. قال: فما ينجينا منكم ؟ قال هذه الآية التي في سورة البقرة «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» من قالها حين يمسي أجير منها حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال :«صدق الخبيث» [رواه النسائي في الكبرى والطبراني وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.

دعاء قبل النوم بآية الكرسي

قد ورد في فضل دعاء النوم بـآية الكرسي: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ «اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ». [البقرة 255]فضلها: أجير من الجن حتى يصبح.

أذكار النوم كاملة

1- « باسمك اللهم أموت وأحيا » رواه البخاري.

2- «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه ، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظهـا بما تحفظ بـه عبـادك الصـالحين » رواه البخاري ومسلم .

3- « اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها ، لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها ، وإن أمتها فاغفر لها ، اللهم إني أسألك العافية » رواه مسلم .

4- «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك » ثلاث مرات رواه أبو داود والترمذي ، ويقوله إذا وضع يده اليمنى تحت خده.

5- « اللهم أسلمت نفسي إليك ، وفوضت أمري إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت » رواه البخاري ومسلم.

6- «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ، فكم ممن لا كافي له ولا مأوي » رواه مسلم.

7- «اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان ، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته ، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، إقض عنا الدين وأغننا من الفقر » رواه مسلم.

8- «اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض ، رب كل شيء ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم » رواه أبو داود والترمذي .

أسباب الأحلام المزعجة الأحلام المزعجة دعاء النوم ماذا أفعل مع الأحلام المزعجة

