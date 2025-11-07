حسن العدل يستقبل عزاء زوجته في مسجد آل رشدان

بدأ منذ قليل، الفنان حسن العدل، في استقبال واجب العزاء في زوجته، بقاعة الريان في مسجد آل رشدان.

وشهد العزاء حضور عدد من الأهل والأصدقاء والمقربون، لتقديم واجب العزاء.

عزاء زوجة حسن العدل

وفاة زوجة حسن العدل

ورحلت زوجة حسن العدل، عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، بعدما وافتها المنية داخل مستشفى القبة العسكري.

حسن العدل

وقال حسن العدل، في تصريحات سابقة لموقع "صدى البلد": إن إنشغاله بـ مرض زوجته أكثر ما يشغله خلال الفترة الحالية.

وأضاف: “بقالي 6 شهور بَلِفّ على المستشفيات بسبب تعب زوجتي، التي تعاني من العديد من الأزمات في الكلى والكبد والقلب، وهي محجوزة حاليا في المستشفى، وأطلب من كل الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل”.

وأضاف حسن العدل: "أشكر الدكتور أشرف زكي على الاهتمام الذي أولاه بموضوع مرض زوجتي".