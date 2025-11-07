تصويت المصريين بالخارج.. تقرير يرصد ما حدث باليوم الأول من انتخابات النواب

أصدر مجلس الشباب المصري، من خلال البرنامج الوطني للرصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية ومرصد المجتمع المدني، تقريرا عن اليوم الأول لعملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، والذي جرى يوم الجمعة 7 نوفمبر داخل (139) مقرًا انتخابيًا موزعين على أكثر من (117) دولة حول العالم، وسط اهتمام رسمي وشعبي.

وأكد المجلس في بيان له، أن اليوم الأول شهد مشاركة فعّالة واتساعًا في حجم الإقبال، خاصة من فئة الشباب والعاملين بدول الخليج وأوروبا، وهو ما يعكس وعيًا سياسيًا متناميًا وحرصًا على ممارسة الحق الدستوري في اختيار ممثلي الشعب.

وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ما تم رصده خلال اليوم الأول يؤكد ارتفاع الوعي الوطني لدى المصريين بالخارج ورغبتهم في المشاركة في الشأن العام.

وأضاف: لاحظ فريق الرصد حضورًا متزايدًا من الشباب والعاملين بالخارج، إلى جانب التزام واضح من البعثات الدبلوماسية بتنظيم العملية الانتخابية وتوفير بيئة ميسرة للتصويت.

وأشار: فعّل المجلس غرفة عمليات مركزية بالقاهرة تعمل على مدار الساعة، مدعومة بغرف متابعة فرعية في عدد من الدول العربية والأوروبية لضمان توثيق كل مراحل العملية بدقة وموضوعية، سواء داخل المقار الانتخابية أو من خلال الرصد الرقمي للمنصات والمحتوى الموجه للجمهور.

ولفت: “اعتمد المجلس هذا العام على منظومة متطورة من الأدوات الرقمية والميدانية، بما يعكس تراكمًا واضحًا في الخبرة منذ بدء مشاركته في عمليات الرصد عام 2018.

وأردف: قد رُصدت بعض المخالفات المحدودة مثل رفع لافتات دعائية قرب عدد من المقار في دول الخليج واستمرار بعض الصفحات الإلكترونية في بث إعلانات ممولة خلال فترة الصمت الانتخابي، إلا أن حجم هذه المخالفات ظل محدودًا ولم يؤثر على نزاهة التصويت.

واستطرد: كما لاحظنا مشاركة أكبر من الرجال مقارنة بالنساء، مع حضور شبابي مؤثر يعكس نتائج الحملات التوعوية التي نفذها المجلس خلال الأسابيع الماضية.

وأشار التقرير إلى أن التصويت جرى في أجواء منظمة وهادئة، مع ارتفاع نسب الإقبال في دول الخليج تزامنًا مع العطلة الأسبوعية، متوقعًا تسجيل مشاركة أعلى في أوروبا خلال اليوم الثاني والأخير للتصويت بالخارج.

كما وثّق التقرير مجموعة من الملاحظات من بينها:

الالتزام العام بالإجراءات التنظيمية داخل اللجان، وتوفير أماكن انتظار ملائمة وتسهيلات للناخبين.

استمرار الحملات التوعوية الرقمية التي نفذها المجلس لتوضيح أماكن التصويت وإجراءاته دون أي توجيه سياسي.

قيام بعض الأحزاب بتفعيل غرف عمليات لمتابعة سير التصويت دون تسجيل أي مخالفات من جانبها، وهو ما يعكس التزامًا بالضوابط الانتخابية.

رصد عدد من الانتهاكات الإلكترونية البسيطة المتعلقة بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، دون تأثير جوهري على العملية.

متابعة إجراءات السلامة والتنظيم داخل المقار الانتخابية لضمان انسيابية التصويت وسلامة الناخبين.

وأكد مجلس الشباب المصري في ختام تقريره استمرار منظومة الرصد الميداني والرقمي حتى لحظة إغلاق صناديق الاقتراع غدًا السبت، تمهيدًا لإعداد تقرير تحليلي شامل حول عملية تصويت المصريين بالخارج. ويجدد المجلس من خلال هذه المتابعة المتواصلة التزامه الراسخ بدعم المشاركة السياسية وتعزيز الشفافية في الاستحقاقات الانتخابية.