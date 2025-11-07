فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة مالي فوراً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية

أوصت فرنسا، الجمعة، مواطنيها في مالي بمغادرة البلاد "في أقرب وقت ممكن ولحين استقرار الأوضاع"، على خلفية التدهور المتسارع في الوضع الأمني هناك.



وحثّت وزارة الخارجية الفرنسية رعاياها على مغادرة مالي عبر الرحلات التجارية المتاحة، محذّرة من استخدام الطرق البرية التي أصبحت هدفاً متكرراً لهجمات تنفذها جماعات إرهابية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن "الوضع الأمني في مالي، بما في ذلك العاصمة باماكو، يشهد تدهوراً مستمراً منذ أسابيع"، داعية الفرنسيين إلى مغادرة البلاد عبر الرحلات الجوية ما دامت لا تزال متوفرة.



وفي ردها على وكالة فرانس برس، لم تحدد الخارجية ما إذا كانت التوصية تشمل موظفي السفارة، فيما أكد المتحدث باسمها، باسكال كونفافر، أن التمثيل الدبلوماسي لا يزال قائماً، والسفارة الفرنسية مفتوحة ويديرها قائم بالأعمال لتأمين الحماية للمواطنين الفرنسيين".



يأتي التحذير الفرنسي بعد أسابيع من تصاعد نشاط تنظيم القاعدة في مالي، الذي ضيّق الخناق على العاصمة ومناطق أخرى، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 مدنياً، وفقاً لصحيفة لوموند.



يُذكر أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سبق أن أعلنتا في أواخر أكتوبر إجلاء موظفيهما غير الأساسيين وعائلاتهم من مالي، كما دعت دول عدة، بينها إيطاليا وألمانيا وكندا وإسبانيا، رعاياها إلى مغادرة البلاد فوراً بسبب الانفلات الأمني المتزايد.