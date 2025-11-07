قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا يعلن موعد قرعة ملحق كأس العالم 2026 .. والأوروبي في زيوريخ

فيفا
فيفا
حمزة شعيب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن موعد ومكان إجراء قرعة ملحق كأس العالم 2026 وملحق تصفيات أوروبا، حيث ستُقام القرعة يوم الخميس 20 نوفمبر الجاري في مقر فيفا بمدينة زيوريخ السويسرية.

ووفقًا للبيان الصادر عبر الموقع الرسمي للفيفا، فإن القرعة ستُحدد مسار 22 منتخبًا يتنافسون على آخر المقاعد المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وأوضح البيان أن قرعة بطولة الملحق العالمي ستُجرى أولًا في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت زيوريخ، على أن تليها مباشرة قرعة الملحق الأوروبي. وتأتي هذه القرعة بعد يومين فقط من ختام فترة المباريات الدولية في نوفمبر 2025، التي ستكون حاسمة في تحديد ملامح قائمة المنتخبات المتأهلة للبطولة.

حتى الآن، ضمن 28 منتخبًا مشاركتهم في البطولة التاريخية، بينما لا تزال 14 بطاقة في انتظار أصحابها، بواقع 3 منتخبات من اتحاد كونكاكاف و11 منتخبًا أوروبيًا، سيتم تحديدها عبر التصفيات القارية الجارية.

ويشهد ملحق الفيفا العالمي مباراتين نهائيتين، حيث يلتقي الفائزان من الدور نصف النهائي مع المنتخبين المصنفين، ليحجز المنتصران في النهائي آخر مقعدين في المونديال.

أما الملحق الأوروبي، فسيُقام بمشاركة 12 منتخبًا من وصيفي المجموعات، إلى جانب 4 منتخبات من دوري الأمم الأوروبية، ليصبح المجموع 16 منتخبًا. سيتم توزيعها على 4 مسارات تصفيات، يتأهل من كل مسار منتخب واحد فقط إلى كأس العالم، بعد إقامة نصف نهائي ونهائي بنظام المباراة الواحدة.

