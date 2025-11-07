مريم الطوخي بطلة كأس مصر لجمباز الأيروبيك 2025| صور

حققت مريم محمد الطوخي، لاعبة نادي الزمالك والطفلة ذات العشر سنوات، إنجازاً رياضياً مميزاً بحصدها الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات بطولة كأس مصر لجمباز الأيروبيك التي أقيمت بنادى اتحاد الشرطة بالصالة الدولية.

أظهرت مريم، التي تدرس في الصف الخامس الابتدائي براعتها في رياضة الجمباز وأبهرت الجميع بأدائها المميز الذي قادها إلى التتويج.

قاد الفريق الفني لنادي الزمالك هذا الإنجاز بقيادة المدرب عمرو سيد فؤاد

والمدربون ناصر عبدالحميد فتحي ورشا عبد الحميد محمد وبإشراف رئيس الجهاز الفني كابتن أبو العلا محمد .