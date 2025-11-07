التحفظ على سيارة نقل قادها طفل بالمعادى

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام طفل بقيادة سيارة "نصف نقل" بطريق الأوتوستراد بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو ، ومالكها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (نجله سن 15) وبمواجهة مالك السيارة أقر بعلمه بقيادة نجله السيارة على النحو المشار إليه .

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومالكها.