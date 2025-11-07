ترامب: بيلوسي العجوز المكسورة تستقيل وسعيدٌ بزوال هذه الكارثة

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال" الاجتماعية التي يملكها، أن "نانسي بيلوسي، السياسية المسنة والمنهارة التي عزلتني مرتين وخسرت، تُقدم استقالتها أخيرًا.

و أضاف ترامب ، لقد جنت ثروات طائلة من سوق الأسهم، وسرقت أموال الشعب الأمريكي، وكانت كارثة على أمريكا. يسعدني أن أرى فسادها قد زال".

وأعلنت بيلوسي أمس أنها لن تُحاول الترشح لولاية أخرى كرئيسة لمجلس النواب عن الحزب الديمقراطي العام المقبل.

وقالت نانسي بيلوسي، التي تعتبر أول امرأة تشغل منصب رئيس مجلس النواب الأميركي، إنها لن تترشح لإعادة انتخابها للكونغرس في عام 2026، لتُنهي بذلك مَسيرة أربعة عقود لرمز ديمقراطي تقدمي طالما تعرَّض لانتقادات اليمين.

ووفقاً لوكالة «رويترز»، أعلنت عضو الكونغرس، البالغة من العمر 85 عاماً، والتي انتُخبت لأول مرة في عام 1987، قرارها، بعد يومين من موافقة الناخبين في كاليفورنيا بأغلبية ساحقة على «المقترح 50»، وهو مشروع لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية يهدف إلى منح الديمقراطيين خمسة مقاعد إضافية بمجلس النواب، خلال انتخابات منتصف العام المقبل.

وفي السابق، حاولت بيلوسي إزاحة ترمب من السلطة مرتين، من خلال إجراءات مساءلة بمجلس النواب، في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2021، إلا أن الجمهوريين بمجلس الشيوخ خلصوا إلى براءته.

كانت العداوة عميقة بين بيلوسي وترمب، لدرجة أنها امتدت إلى خطاب الرئيس عن حالة الاتحاد عام 2020، عندما رفض مصافحتها عند وصوله إلى قاعة مجلس النواب.

وفي ختام الخطاب وقفت ومزقت نصف نسخة مطبوعة من الخطاب، وقالت لاحقاً إنها فعلت ذلك، لأن كل صفحة احتوت على ما وصفته بأنه «كذبة».