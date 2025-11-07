مكة للشعائر فقط.. أمين سر دينية الشيوخ: مصر ذكرت في القرآن بالقوة

قال الشيخ أحمد ترك، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن مكة ومصر هما البلدين اللذان نزل القرآن وهما موجودين على الخريطة.

وأضاف أحمد ترك، في برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، أن مكة ذكرت في القرآن مرتبطة بـ"أداء الشعائر"، ومصر فيمواضع ذكرها القرآن مرتبطة بـ«القوة».

مَواطِن ذِكر مصر في القرآن

وذَكَرَ الشيخ أحمد ترك، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، مواطن ذكر مصر في القرآن، كالتالي:

- ذُكرت مصر مرتبطة بالمياه، في قوله- تعالى-: “أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي”.

- وذُكرت مرتبطة بالأمن، في قوله- تعالى-: “ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ”.

- وذُكرت ومرتبطة بالمناخ في قوله- تعالى-: “وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً”.

- وذُكرت مرتبطة بالثروات الزراعية وغيرها، في قوله- تعالى- "قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ".

- وذُكرت في قصة سيدنا يوسف- عليه السلام- أنه تم بيعه من يد إلى يد، وأُهين على يد الجميع، ولم يُكرم إلا على يد المصري، في قوله- تعالى-: "وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ".