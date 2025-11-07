ياسمين عز تكشف وصفة غريبة لعلاج هيشان الشعر وتساقط الحواجب

قالت الإعلامية ياسمين عز إن تقصف الشعر لا يمكن علاجه، وأن الحل الوحيد للتخلص منه هو قص الأطراف التالفة، محذّرة من اللجوء إلى البروتين أو استخدام الزيوت العشوائية التي لا تحقق أي نتائج فعالة.

وأضافت مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة MBC مصر مساء الجمعة، أن هناك فرقًا واضحًا بين هيشان الشعر وتقصفه، موضحةً أن علاج الشعر الهايش بحسب رأيها، يكمن في لمسة من الزوج على شعر زوجته ثلاث مرات يوميًا دون غسل يديه.

وأثارت عز الجدل بتصريحاتها قائلة إن ملامسة الزوج لشعر زوجته تساعد كذلك في علاج تساقط شعر الحواجب الكثيفة.