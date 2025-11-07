حماس تدين انضمام كازاخستان إلى "الاتفاق الإبراهيمي" وتصفه بتبييض لجرائم الاحتلال

قالت حركة حماس في بيان لها، إن ما أعلنته كازاخستان اليوم عن الانضمام إلى ما يسمى "الاتفاق الإبراهيمي" وتعزيز العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم، خطوة مرفوضة ومستهجنة، تأتي بمثابة تبييض لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وفي وقت تزداد فيه العزلة الدولية على الكيان الفاشي وقادته مجرمي الحرب المطلوبين لمحكمة الجنائية الدولية.

نجدد مطالبتنا لجميع الدول، وخاصة الدول العربية والإسلامية، بقطع كافة أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم، وعدم الانخراط في أية مشاريع تطبيعية معه، والعمل في المقابل على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، ومساندة نضاله العادل والمشروع حتى نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.