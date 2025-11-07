قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موضوع خطبة الجمعة .. الأوقاف تحددها بعنوان إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي
موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان
وفاة والد محمد رمضان
التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور
إعادة افتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجامعة عين شمس بعد تطويره
560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
ما حكم التسبيح باليد اليسرى؟.. الإفتاء تجيب
محطة قطارات بشتيل.. صرح ضخم لخدمة أهالي الصعيد وتخفيف الضغط عن رمسيس| إنفوجراف
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق.. وفرص أمطار على هذه المناطق
في حالة خطرة.. نقل إسماعيل الليثي للعناية المركزة بعد تعرضه لحادث سير
سياسي موهوب.. ترامب يشيد بزهران ممداني خلال محادثات مغلقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

محمد رمضان و والده
محمد رمضان و والده
أوركيد سامي

أعلن الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام" وفاة والده، في خبر أحزن جمهوره ومتابعيه في مصر والعالم العربي.

وكتب رمضان في منشوره:  "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود في المهندسين، ثم الدفن في مقابر 6 أكتوبر. اللهم اسكنه فسيح جناته."

ولم يكشف محمد رمضان عن تفاصيل إضافية حول أسباب الوفاة، فيما انهالت عليه رسائل التعازي والمواساة من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، داعين للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

من ناحية أخرى، ينتظر محمد رمضان عرض أحدث أفلامه "أسد"، الذي تدور أحداثه في حقبة المماليك، حيث يجسد شخصية "علي الفارسي" الذي يقود الزنوج في ثورة ضد الجيش العباسي عام 1280. ويُعد العمل من الإنتاجات التاريخية الضخمة التي تسلط الضوء على فترة مهمة من التاريخ الإسلامي.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب محمد رمضان كل من رزان جمال، ماجد الكدواني، على قاسم،

محمد رمضان اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين العادية والمستعجلة

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

المونوريل

العد التنازلي بدأ.. موعد انطلاق مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم يشمل 22 محطة

الناقد إيهاب الخطيب

الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص

الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل.. سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل.. اعرف الفرق

الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق

كرونسلاف يورتشيتش

يورتشيتش: بيراميدز كان الأفضل أمام الزمالك.. وما تعرضنا له غير مقبول

ترشيحاتنا

القمص بنيامين بنيامين نسيم

عمر حافل بالخدمة والإيمان.. وفاة القمص بنيامين نسيم بطهطا

الاثار

آثار القاهرة تواصل موسمها الثقافي بندوة حول تاريخ العلوم في مصر

غرفة

تفاصيل انتخابات غرفة تكنولوجيا المعلومات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد