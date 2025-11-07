توجيهات من وزير دفاع الاحتلال بتدمير الأنفاق في غزة

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس توجيها لجيش الاحتلال بتدمير كافة الأنفاق في غزة.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تصريحات له أن ‌‏تدمير الأنفاق يعني إنهاء حماس.

وفي وقت سابق ؛ أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ملتزمة بإتمام عملية نزع سلاح حماس من قطاع غزة، مشدداً على وضوح السياسة الإسرائيلية في القطاع.

وقال كاتس في تصريحات صحفية: "سنواصل العمل حتى استعادة جميع جثث المحتجزين ولن نتوقف حتى نحقق الهدف المتمثل في نزع سلاح حماس من غزة".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يركز على تدمير الأنفاق والقضاء على عناصر حماس في المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل، مشيراً إلى أن الهدف يشمل أيضاً استعادة الرهائن وإعادة الأمن إلى القطاع.

يأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استعادة جثة الجندي الأسير الرقيب أول إيتاي تشين (19 عاماً)، بعد إجراء التحليلات في المعهد الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع الشرطة والحاخامية العسكرية.

وأوضح جيش الاحتلال استعداده لمواصلة تنفيذ الاتفاق مع حماس، داعياً الحركة إلى الالتزام بواجبها لإعادة جثث جميع الرهائن إلى عائلاتهم ودفنهم بكرامة.

وبحسب مراسل القناة 12 الإسرائيلية، يعد إيتاي تشين آخر أسير يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب الإسرائيلية تم إعادة جثته من قطاع غزة.