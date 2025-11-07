قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته البريطانية لبحث الأوضاع بفلسطين والسودان
توقف الحركة بمطار لييج البلجيكية بسبب مسيرة
أول تعليق من تركيا على رفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته
وزير الخارجية: الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة أمر ضروري
خالد الغندور يعتذر لـ عبد الله السعيد بعد مباراة الزمالك وبيراميدز
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يتصدر
شنطة ذهب.. قرار عاجل بشأن سرقة حقيبة مجوهرات من مسنة بالعجوزة
آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر في مصر.. وعيار 21 يتخطى الـ5300 جنيه
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا تمكنا من تدمير أنفاق غزة فلن تبقى حماس في القطاع
مصادر أمنية إسرائيلية: الاستخبارات رصدت نقل أسلحة وتدريبات ميدانية جديدة لحزب الله
توجيهات من وزير دفاع الاحتلال بتدمير الأنفاق في غزة
محطة قطارات بشتيل.. صرح ضخم لخدمة أهالي الصعيد وتخفيف الضغط عن رمسيس| إنفوجراف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

توجيهات من وزير دفاع الاحتلال بتدمير الأنفاق في غزة

وزير دفاع الاحتلال
وزير دفاع الاحتلال
محمود نوفل

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس  توجيها لجيش الاحتلال بتدمير كافة الأنفاق في غزة.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تصريحات له أن ‌‏تدمير الأنفاق يعني إنهاء حماس.

وفي وقت سابق ؛ أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ملتزمة بإتمام عملية نزع سلاح حماس من قطاع غزة، مشدداً على وضوح السياسة الإسرائيلية في القطاع.

وقال كاتس في تصريحات صحفية: "سنواصل العمل حتى استعادة جميع جثث المحتجزين ولن نتوقف حتى نحقق الهدف المتمثل في نزع سلاح حماس من غزة".

 وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يركز على تدمير الأنفاق والقضاء على عناصر حماس في المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل، مشيراً إلى أن الهدف يشمل أيضاً استعادة الرهائن وإعادة الأمن إلى القطاع.

يأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استعادة جثة الجندي الأسير الرقيب أول إيتاي تشين (19 عاماً)، بعد إجراء التحليلات في المعهد الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع الشرطة والحاخامية العسكرية. 

وأوضح جيش الاحتلال استعداده لمواصلة تنفيذ الاتفاق مع حماس، داعياً الحركة إلى الالتزام بواجبها لإعادة جثث جميع الرهائن إلى عائلاتهم ودفنهم بكرامة.

وبحسب مراسل القناة 12 الإسرائيلية، يعد إيتاي تشين آخر أسير يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب الإسرائيلية تم إعادة جثته من قطاع غزة.

غزة أنفاق غزة حماس وزير دفاع الاحتلال سلاح حماس

