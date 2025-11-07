قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الهند.. شلل كبير يضرب مطار أنديرا غاندي الدولي

مطار أنديرا غاندي
مطار أنديرا غاندي
محمود نوفل

أعلنت السلطات الهندية تأخير إقلاع أكثر من 150 رحلة صباح اليوم في مطار أنديرا غاندي الدولي في نيودلهي بسبب عطل فني في نظام مراقبة الحركة الجوية.

وفي سياق آخر؛ وقعت إسرائيل والهند ، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والصناعية والتكنولوجية بين البلدين، في خطوة تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بينهما.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن "الاجتماع الاستراتيجي السنوي لمجموعة العمل المشتركة الإسرائيلية–الهندية انعقد في تل أبيب برئاسة المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اللواء (احتياط) أمير برعام، ونظيره الهندي راجيش كومار سينغ".

وخلال الاجتماع، وقع الطرفان مذكرة تفاهم جديدة لتوسيع نطاق التعاون الدفاعي والتكنولوجي، بحضور وفود رفيعة المستوى من الجانبين.

وذكرت صحيفة “جلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية أن الزيارة تزامنت مع محادثات حول صفقة دفاعية مرتقبة بين وزارة الدفاع الهندية وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، تقدر قيمتها بنحو 905.7 ملايين دولار.

كما التقى الوفد الهندي وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وشارك في حلقة نقاش خاصة ضمت كبار مسؤولي الصناعات الدفاعية، استعرضت خلالها تكنولوجيات إسرائيلية متقدمة ومقترحات لتعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين.

وأكد اللواء برعام أن "هذا الحوار الاستراتيجي يأتي في مرحلة حاسمة للبلدين، وتقوم شراكتنا على ثقة متبادلة ومصالح أمنية مشتركة"، مشدداً على أن إسرائيل تعتبر الهند "شريكاً استراتيجياً من الدرجة الأولى" وتسعى إلى "توسيع التعاون في مجالات الأمن والتكنولوجيا والصناعة".

يُذكر أن البلدين كانا قد وقعا في سبتمبر الماضي سلسلة اتفاقيات اقتصادية عقب زيارة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى نيودلهي.

