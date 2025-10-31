سفير الهند بالقاهرة: المتحف المصري الكبير منارة ترشد بوصلة العالم للثقافة والتعاون والسلام

أعرب السفير سوريش كيه. ريدي، سفير الهند لدى مصر ، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جمهورية الهند ، عن أحر التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وإلى الشعب المصري ، بمناسبة تحقيق الرؤية الرائعة على الأرض المتمثلة في المتحف المصري الكبير الذي سيتم إفتتاحه يوم السبت القادم.

وقال السفير ، في بيان صحفي يوم الخميس: "إنّ هذه المؤسسة الاستثنائية (المتحف المصري الكبير) تمثل جسرًا يربط بين التاريخ والإنسانية، وتُجسّد عبقرية الحضارة المصرية القديمة، مُلهِمةً أجيال الحاضر والمستقبل".

وأضاف أن المتحف ليس مجرد رمز لتراث مصر العريق، بل منارة ترشد بوصلة العالم للثقافة والتعاون والسلام.

واختتم بالقول: "نسأل الله أن يواصل المتحف المصري الكبير إلهام العالم، وأن يساهم في تعزيز أواصر الصداقة الدائمة بين الهند ومصر".