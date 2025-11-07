آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر في مصر.. وعيار 21 يتخطى الـ5300 جنيه

يشهد المعدن الأصفر حالة من التذبذب ما بين ارتفاع وانخفاض خلال الفترة الحالية، فهو يعد الملاذ الآمن للإدخار بالنسبة للمواطنين في العالم، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم، يتزايد الإقبال على الذهب.

أسعار الذهب

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6114 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5350 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4585 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 42800 جنيه.