خالد الغندور يعتذر لـ عبد الله السعيد بعد مباراة الزمالك وبيراميدز
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يتصدر
شنطة ذهب.. قرار عاجل بشأن سرقة حقيبة مجوهرات من مسنة بالعجوزة
آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر في مصر.. وعيار 21 يتخطى الـ5300 جنيه
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا تمكنا من تدمير أنفاق غزة فلن تبقى حماس في القطاع
مصادر أمنية إسرائيلية: الاستخبارات رصدت نقل أسلحة وتدريبات ميدانية جديدة لحزب الله
توجيهات من وزير دفاع الاحتلال بتدمير الأنفاق في غزة
محطة قطارات بشتيل.. صرح ضخم لخدمة أهالي الصعيد وتخفيف الضغط عن رمسيس| إنفوجراف
أبرز مباريات اليوم الجمعة 7-11-2025 والقنوات الناقلة
الهند.. شلل كبير يضرب مطار أنديرا غاندي الدولي
موضوع خطبة الجمعة .. الأوقاف تحددها بعنوان إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي
موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو
آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر في مصر.. وعيار 21 يتخطى الـ5300 جنيه

إسراء صبري

يشهد المعدن الأصفر حالة من التذبذب ما بين ارتفاع وانخفاض خلال الفترة الحالية، فهو يعد الملاذ الآمن للإدخار بالنسبة للمواطنين في العالم، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم، يتزايد الإقبال على الذهب.

أسعار الذهب

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم 

 سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6114 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5350 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4585 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 42800 جنيه.

الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل.. سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل.. اعرف الفرق

