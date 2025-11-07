مصادر أمنية إسرائيلية: الاستخبارات رصدت نقل أسلحة وتدريبات ميدانية جديدة لحزب الله

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك مصادر أمنية إسرائيلية، قالت إن الاستخبارات رصدت نقل أسلحة وتدريبات ميدانية جديدة لحزب الله.

وفي وقت سابق كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الهجمات التي شنها الجيش في وقت سابق من اليوم على جنوب لبنان جاءت بتنسيق مع الولايات المتحدة.

نزع سلاح حزب الله

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين، أن الجيش اللبناني​ يعمل بوتيرة أبطأ من المتوقع في نزع سلاح حزب الله"، مضيفة أنه " إذا لم يسرع الجيش اللبناني العمل على نزع سلاح حزب الله فستفعل إسرائيل ذلك".

يأتي ذلك بعد ساعات من غارات إسرائيلية على عدد من مناطق جنوب لبنان، زعم أنها لتحقيق خطة الجيش اللباني لنزع سلاح حزب الله.

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات على ثلاث قرى في جنوب لبنان قال إنها أوسع من المعتاد، وذلك بعد بيان للمتحدث باسم أفيخاي أدرعي، ترجم على نطاق واسع على أنه بداية لهجوم واسع النطاق.