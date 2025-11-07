داينامكس تطلق سيارة فيات 500X موديل 2026 بتصميم عصري أنيق في السوق المصري

أعلنت شركة داينامكس – الوكيل والمستورد الحصري لعلامة فيات في مصر – عن الإطلاق الرسمي لسيارة فيات 500X بنسختها الفاخرة الجديدة لعام 2026، التي تعكس تفوقها الإيطالي في سوق صناعة السيارات، والتي تم تصميمها بعناية فائقة في إيطاليا، لتقدم لعملائها تجربة قيادة استثنائية تجمع بين الأناقة والأمان والراحة الفائقة.

صناعة إيطالية 100% و مزايا استثنائية

تتميز فيات 500X بنسختها الفاخرة الجديدة لعام 2026 بأنها مصنوعة ومجمعة بالكامل في إيطاليا، كرمزًا حقيقيًا للإبداع والتفرد الإيطالي في عالم صناعة السيارات ليدمج هذا الطراز بين التقاليد العريقة والابتكار التكنولوجي ليمنحك أداءً فائقًا بفضل محركها التريبو الذي يولد قوة تصل إلى 140 حصان بناقل حركة أتوماتيكي بستة سرعات، وتصميمًا يلفت الأنظار يواكب معايير الذوق الرفيع بالخطوط الديناميكية التي تضفي على السيارة طابعًا رياضيًا أنيقًا، كما أنها مزودة بأحدث أنظمة الأمان والسلامة والتي تضم 6 وسائد هوائية وفرامل ABS وEBD بالإضافة إلى مراقبة ضغط الإطارات لضمان قيادة مريحة وآمنة للجميع وتقديم أداء مستدام يُعتمد عليه وفقًا للمعايير الأوروبية والعالمية.

مزيج فريد من الأناقة والاعتمادية

وتستمر فيات من خلال طرح سيارتها الجديدة 500X 2026 الجديدة في مواكبة تطلعات واحتياجات عملاء السوق المصري في كل مرة بفضل تراثها الأوروبي العريق، حيث تجمع مابين الأناقة والاعتمادية والأمان والراحة الفائقة في سيارة واحدة لتقدم مزيجًا فريدًا بين التفوق الإيطالي وأحدث المعايير التكنولوجية في عالم صناعة السيارات، مما يجعلها خيارك المثالي والعملي على الطريق.

كما تأتي السيارة بأسعار جديدة مدروسة بعناية لتقدم أعلى قيمة مقابل السعر في فئتها، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لكل من يبحث عن تجربة قيادة عملية تجمع بين الأداء والتفوق الإيطالي.

نبذة عن شركة داينامكس

تأسست شركة "داينامكس" في عام 2014، واستحوذت على وكالتي "فيات" و"فيات بروفيشنال" في عام 2018، لتصبح الوكيل والمستورد الحصري للعلامة الإيطالية في مصر. وتتواجد الشركة في مختلف محافظات الجمهورية من خلال صالات عرض، ومراكز صيانة، ومنافذ بيع قطع غيار، بالإضافة إلى عدد من الفروع الجديدة قيد الإنشاء والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا. وقد ساهمت الشركة في تقديم مجموعة متميزة من طرازات "فيات"، سواء للسيارات الخاصة أو التجارية، والتي أحدثت نقلة نوعية في عالم التنقل داخل السوق المصري.