السودان.. انفجارات متتالية تهز مدينة أم درمان في هجوم بالمسيرات
تعيين حكام أجانب لنهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
انهيار منزل مكون من طابقين في المنيا
حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري
إسماعيل الليثي يتعرض لحادث سير أثناء عودته من أسيوط
ترامب: دول وقادة رائعون أكدوا انضمامهم لاتفاقيات إبراهام
الحلم أصبح حقيقة.. النقل تطلق التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع والمونوريل في يوم واحد
قبل مواجهة الأهلي.. بشرى لجماهير الزمالك بشأن بيزيرا
حظك اليوم 7 نوفمبر 2025 .. مفاجآت وفرص لكل الأبراج
فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة .. وأفضل صيغة ترددها للفجر
نتنياهو: إنشاء مدينة في غزة لفصل حماس عن السكان
عقوبات رادعة تواجه المتورطين في إهانة الأطقم الطبية وفقا للقانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
داينامكس تطلق سيارة فيات 500X موديل 2026 بتصميم عصري أنيق في السوق المصري

فيات
فيات
أحمد عبد القوى

أعلنت شركة داينامكس – الوكيل والمستورد الحصري لعلامة فيات في مصر – عن الإطلاق الرسمي لسيارة فيات 500X بنسختها الفاخرة الجديدة لعام 2026، التي تعكس تفوقها الإيطالي في سوق صناعة السيارات، والتي تم تصميمها بعناية فائقة في إيطاليا، لتقدم لعملائها تجربة قيادة استثنائية تجمع بين الأناقة والأمان والراحة الفائقة.

صناعة إيطالية 100% و مزايا استثنائية

تتميز فيات 500X بنسختها الفاخرة الجديدة لعام 2026 بأنها مصنوعة ومجمعة بالكامل في إيطاليا، كرمزًا حقيقيًا للإبداع والتفرد الإيطالي في عالم صناعة السيارات ليدمج هذا الطراز بين التقاليد العريقة والابتكار التكنولوجي ليمنحك أداءً فائقًا بفضل محركها التريبو الذي يولد قوة تصل إلى 140 حصان بناقل حركة أتوماتيكي بستة سرعات، وتصميمًا يلفت الأنظار يواكب معايير الذوق الرفيع بالخطوط الديناميكية التي تضفي على السيارة طابعًا رياضيًا أنيقًا، كما أنها مزودة بأحدث أنظمة الأمان والسلامة والتي تضم  6 وسائد هوائية وفرامل ABS وEBD بالإضافة إلى مراقبة ضغط الإطارات لضمان قيادة مريحة وآمنة للجميع وتقديم أداء مستدام يُعتمد عليه وفقًا للمعايير الأوروبية والعالمية.

مزيج فريد من الأناقة والاعتمادية

وتستمر فيات من خلال طرح سيارتها الجديدة 500X 2026 الجديدة في مواكبة  تطلعات واحتياجات عملاء السوق المصري في كل مرة بفضل تراثها الأوروبي العريق، حيث تجمع مابين الأناقة والاعتمادية والأمان والراحة الفائقة في سيارة واحدة لتقدم مزيجًا فريدًا بين التفوق الإيطالي وأحدث المعايير التكنولوجية في عالم صناعة السيارات، مما يجعلها خيارك المثالي والعملي على الطريق.

كما تأتي السيارة بأسعار جديدة مدروسة بعناية لتقدم أعلى قيمة مقابل السعر في فئتها، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لكل من يبحث عن تجربة قيادة عملية تجمع بين الأداء والتفوق الإيطالي.

نبذة عن شركة داينامكس

تأسست شركة "داينامكس" في عام 2014، واستحوذت على وكالتي "فيات" و"فيات بروفيشنال" في عام 2018، لتصبح الوكيل والمستورد الحصري للعلامة الإيطالية في مصر. وتتواجد الشركة في مختلف محافظات الجمهورية من خلال صالات عرض، ومراكز صيانة، ومنافذ بيع قطع غيار، بالإضافة إلى عدد من الفروع الجديدة قيد الإنشاء والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا. وقد ساهمت الشركة في تقديم مجموعة متميزة من طرازات "فيات"، سواء للسيارات الخاصة أو التجارية، والتي أحدثت نقلة نوعية في عالم التنقل داخل السوق المصري.

سيارة فيات سرعة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

سعر الذهب اليوم

إنستاباي

الأهلي والزمالك

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين العادية والمستعجلة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

المونوريل

محمد رمضان

الاثار

غرفة

رجل الأعمال السعودى

بالصور

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

وداعا المؤلف احمد عبدالله

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

