هيئة المحطات النووية تستضيف وفدًا برلمانيًا كوريًا ومسؤولي شركة KHNP لبحث التعاون بمشروع الضبعة

رئيس هيئة المحطات النووية خلال اللقاء
رئيس هيئة المحطات النووية خلال اللقاء
وفاء نور الدين

استقبل  الدكتور شريف حلمي - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء،  وفدًا برلمانيًا كوريًا يرافقه مسؤولو شركة (KHNP)، وذلك بمقر الهيئة بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مشروع محطة الضبعة النووية.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر وكوريا في مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك في إطار مرور 30 عامًا من الشراكة الثنائية بين البلدين في مجالات الطاقة والصناعة.

وأكد   الدكتور شريف حلمي خلال اللقاء أن مشروع محطة الضبعة النووية يُعد أحد أهم المشروعات القومية في مصر وأكبر مشروع نووي على مستوى العالم في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجانب الكوري يمثل إضافة كبيرة لما تتمتع به كوريا من خبرة واسعة في مجال بناء وتشغيل المحطات النووية.

وأكد  تشول جيو لي دعم بلاده الكامل للمشروع، مشيدًا بقيادة  الدكتور شريف حلمي وبالتعاون المثمر مع شركة KHNP، التي تمتلك خبرة كبيرة في تنفيذ مشروعات الطاقة النووية عالميًا، من بينها محطة براكة في دولة الإمارات والمشروع النووي في جمهورية التشيك.

من جانبه، رحب  الدكتور شريف حلمي بالدعم الكوري، مؤكدًا أن شركة KHNP شريك أساسي وفعّال في إنجاح مشروع الضبعة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجانب الكوري يعكس الثقة المتبادلة والخبرة العالية في مجال الطاقة النووية.

كما تناول اللقاء الاستعدادات الجارية للاحتفالية الفنية بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، والمقرر إقامتها تزامنًا مع عيد الطاقة النووية المصري في 19 نوفمبر الجاري، وهي المناسبة التي تُعد محطة بارزة في مسيرة تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية. وقد رحب الدكتور شريف بمشاركة الوفد الكوري في هذه الاحتفالية الكبرى.

وفي ختام اللقاء، وجه  تشول جيو لي الدعوة إلى  الدكتور شريف حلمي لزيارة كوريا الجنوبية ومقر شركة KHNP والبرلمان الكوري، و رحّب حلمي  بالدعوة، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون المشترك والتبادل الثقافي والعلمي بين البلدين. 


 

