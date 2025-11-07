قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عامل دوشة.. القبض على قائد دراجة نارية في الغربية
إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية
قصر حجز تذاكر زيارة المتحف الكبير غداً على الموقع الإلكتروني | تفاصيل
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شوقي علام: الخلع حمى المرأة من الضرر والظلم.. والقانون ليس بعيدا عن روح الشريعة
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور
سوريا .. إصابة 3 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات النظام قرب إدلب
بنداري: استمرار التصويت في 134مقراً انتخابياً بالخارج وغلق 16بعد انتهاء اليوم الأول
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 7-11-2025
الكشف عن هوية طاقم تحكيم نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك
موعد مباراة قمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالإمارات
الدردير يكشف تاريخ موجهات الزمالك وبيراميدز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

غزة
غزة
عادل نصار

أفاد بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية، بأن المناطق المصنفة صفراء والتي تمثل نحو 53% من مساحة قطاع غزة لا تزال تشهد انتهاكات إسرائيلية متكررة لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، موضحًا أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تتمركز في تلك المناطق وتواصل قصفها المدفعي والجوي بشكل مكثف، مشيرا إلى أن المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع تشهد غارات متواصلة من الطائرات الحربية الإسرائيلية، فيما لا تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن استهدافها بين الفينة والأخرى، ما يجعل أصوات الانفجارات لا تنقطع عن سماء المدينة.

وأوضح المراسل أن المشهد ذاته يتكرر شرق مدينة غزة في أحياء الشجاعية والتفاح، حيث يسمع بشكل متكرر دوي انفجارات ناجمة عن قصف مدفعي إسرائيلي، إضافة إلى قصف مماثل في دير البلح ومخيم البريج بالمحافظة الوسطى، لافتا إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية صباح اليوم اطلقت عدداً من القذائف باتجاه المنطقة الغربية من مدينة رفح في أقصى الجنوب، ما أدى إلى سقوط إحدى القذائف عشوائيًا قرب خيام النازحين، بينما سقطت أخرى على الشريط الساحلي المحاذي للمدينة.

وأشار إلى أن الطائرات الإسرائيلية بمختلف أنواعها تواصل التحليق المكثف في أجواء القطاع منذ ساعات الصباح الأولى، بالتوازي مع استمرار إطلاق النيران من الرشاشات الثقيلة المتمركزة على الحدود الشرقية، الأمر الذي يزيد من حالة التوتر والخوف بين السكان المدنيين في مناطق متفرقة من غزة.

https://www.youtube.com/shorts/JkOfc9t_RbA

غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

