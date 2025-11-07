عمدة سوهل الألمانية يشيد بروعة تنظيم بطولة كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية

قام عمدة مدينة سوهل الألمانية بزيارة تفقدية لميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للرماية "مسدس وبندقية – القاهرة 2025"، بحضور اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي.

وخلال الزيارة، أعرب العمدة عن انبهاره الشديد بالعاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت رياضية عالمية المستوى، مؤكداً أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية تمثل نقلة حضارية ورياضية هائلة تعكس مدى التطور الذي تشهده مصر في عهدها الحديث.

كما أشاد بالتنظيم المتميز للبطولة وبالاستعدادات الدقيقة التي تبذلها اللجنة المنظمة، مشيراً إلى أن ميادين الرماية بالعاصمة الإدارية تُعد من أفضل المنشآت المتخصصة على مستوى العالم من حيث البنية التحتية والتجهيزات الفنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في المنافسات.

وأكد اللواء حازم حسني أن زيارة عمدة سوهل الألمانية تأتي في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع الاتحاد المصري للرماية بنظرائه الدوليين، وتعكس التقدير الكبير لما تقدمه مصر من تنظيم راقٍ يعكس صورة مشرفة أمام العالم.