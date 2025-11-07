حمدي الوزير عن مشهده الشهير في قبضة الهلالي: اتاخد إنه تحرش

حل الفنان حمدي الوزير ضيفًا على الإعلامية ياسمين عز في برنامجها كلام الناس، وخلال وجوده تحدث عن سبب مشاركته في 13 فيلم يُناقش قضية التحرش، بالإضافة إلى العديد من الأمور الخاصة به وعن بعض الشائعات التي تخرج بين الحين والآخر بوفاته.

وتحدث حمدي الوزير،.عن مشهده الشهير في فيلم قبضة الهلالي، مشيرا إلى أن المخرج قالي ان الظابط هيسأل يوسف منصور وبعدها هعمل الريأكشن عليك وكان الوقت ده أنا مسافر تونس وشنطتي في العربية.

وتابع حمدي الوزير ، أن حسيت إني عاوز أضحكك في المشهد وقولت في نفسي لو ضحكت هتأخر على الطيارة وعشان مضحكش كتمت الضحكة وطلع بنفس الشكل ده والمشهد اتاخد أنه تحرش.