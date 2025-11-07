كارتيرون مدرب أم صلال: مواجهة السد ستكون صعبة .. ونؤمن بقدراتنا

تتواصل غدًا السبت منافسات الجولة السابعة من دوري نجوم بنك الدوحة بمواجهة قوية تجمع بين أم صلال والسد على استاد الخور، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا لكل فريق، حيث يسعى أم صلال إلى كسر سلسلة نتائجه السلبية، فيما يطمح السد حامل اللقب إلى مواصلة التقدم نحو مراكز القمة بعد بداية غير مقنعة هذا الموسم.

ويعاني فريق أم صلال من فترة حرجة بعدما تلقى ثلاث هزائم متتالية أمام الوكرة وقطر والشمال، جعلته يتراجع إلى المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط فقط، وهو ما يضع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون أمام ضغوط كبيرة لاستعادة التوازن قبل فوات الأوان.

ترتيب السد

في المقابل، يدخل السد اللقاء محتلاً المركز السابع برصيد 11 نقطة، ويأمل في استغلال الحالة المتعثرة لمنافسه من أجل تحقيق فوز يعيده إلى دائرة المنافسة على الصدارة.

تصريحات كارتيرون

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، أكد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أهمية المواجهة المرتقبة، مشيرًا إلى صعوبة المباراة نظرًا لقوة الخصم وخبرته الكبيرة في البطولات المحلية.

وقال كارتيرون: "المباراة أمام السد ستكون صعبة بكل تأكيد، لكننا نؤمن بقدرتنا على تقديم أداء أفضل. هدفنا في هذه المرحلة واضح، وهو البقاء في الدوري، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة النادي على تحقيق هذا الهدف".

وأضاف المدرب الفرنسي: "الفريق يمتلك لاعبين جيدين ولديهم الرغبة في تصحيح المسار، ما زال الوقت مبكرًا ويمكننا العودة إلى الطريق الصحيح، لكن علينا التركيز والقتال في كل مباراة".

تصريحات أنطونيو مانسيه لاعب أم صلال

من جانبه، أعرب أنطونيو مانسيه، لاعب أم صلال، عن ثقته في قدرة الفريق على تقديم مستوى مميز رغم سوء الحظ الذي لازمه في الجولات الماضية. وقال: "قدمنا مباريات جيدة لكن لم نوفق في تحقيق النتائج التي نستحقها، وسنحاول غدًا تغيير الصورة أمام السد".

وأضاف مانسيه: "نعي تمامًا أننا سنواجه فريقًا قويًا يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، لكننا نمتلك العزيمة والإصرار للظهور بشكل يليق بالفريق وبجماهيره، وسنقاتل في كل لحظة من اللقاء من أجل الخروج بنتيجة إيجابية".

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة صراعًا تكتيكيًا مثيرًا بين كارتيرون وخورخي خيسوس مدرب السد، في ظل حاجة كلا الفريقين إلى النقاط الثلاث، حيث يسعى أم صلال للابتعاد عن مراكز الخطر، فيما يتطلع السد إلى الاقتراب أكثر من صدارة الترتيب.