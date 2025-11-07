قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكة للشعائر فقط.. أمين سر دينية الشيوخ: مصر ذكرت في القرآن بالقوة
أجواء شتوية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس السبت 8 نوفمبر
حقد حضاري.. دينية الشيوخ: كل الشعوب كانت تتسول طعامها من مصر القديمة
ماذا أفعل مع الأحلام المزعجة؟.. أمين الإفتاء يكشف السبب وأفضل علاج
أحمد حاتم لـ صدى البلد: شخصيتي في قصر الباشا مليئة بالإثارة والغموض |فيديو
الخارجية الإسرائيلية: إحباط مخطط إيراني لاغتيال سفيرتنا في المكسيك
مبابي يرد بسخرية على مغني راب فرنسي بعد انتقاده بسبب فشل تجربة نادي كان
حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح
أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر
حماس تدين انضمام كازاخستان إلى "الاتفاق الإبراهيمي" وتصفه بتبييض لجرائم الاحتلال
موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
بعد خسارة الكرة الذهبية.. هل تمنح فيفا جائزة "ذا بيست" لـ محمد صلاح؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كارتيرون مدرب أم صلال: مواجهة السد ستكون صعبة .. ونؤمن بقدراتنا

كارتيرون
كارتيرون
إسلام مقلد

تتواصل غدًا السبت منافسات الجولة السابعة من دوري نجوم بنك الدوحة بمواجهة قوية تجمع بين أم صلال والسد على استاد الخور، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا لكل فريق، حيث يسعى أم صلال إلى كسر سلسلة نتائجه السلبية، فيما يطمح السد حامل اللقب إلى مواصلة التقدم نحو مراكز القمة بعد بداية غير مقنعة هذا الموسم.

ويعاني فريق أم صلال من فترة حرجة بعدما تلقى ثلاث هزائم متتالية أمام الوكرة وقطر والشمال، جعلته يتراجع إلى المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط فقط، وهو ما يضع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون أمام ضغوط كبيرة لاستعادة التوازن قبل فوات الأوان.

ترتيب السد

في المقابل، يدخل السد اللقاء محتلاً المركز السابع برصيد 11 نقطة، ويأمل في استغلال الحالة المتعثرة لمنافسه من أجل تحقيق فوز يعيده إلى دائرة المنافسة على الصدارة.

تصريحات كارتيرون

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، أكد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أهمية المواجهة المرتقبة، مشيرًا إلى صعوبة المباراة نظرًا لقوة الخصم وخبرته الكبيرة في البطولات المحلية.

وقال كارتيرون: "المباراة أمام السد ستكون صعبة بكل تأكيد، لكننا نؤمن بقدرتنا على تقديم أداء أفضل. هدفنا في هذه المرحلة واضح، وهو البقاء في الدوري، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة النادي على تحقيق هذا الهدف".

وأضاف المدرب الفرنسي: "الفريق يمتلك لاعبين جيدين ولديهم الرغبة في تصحيح المسار، ما زال الوقت مبكرًا ويمكننا العودة إلى الطريق الصحيح، لكن علينا التركيز والقتال في كل مباراة".

تصريحات أنطونيو مانسيه لاعب أم صلال

من جانبه، أعرب أنطونيو مانسيه، لاعب أم صلال، عن ثقته في قدرة الفريق على تقديم مستوى مميز رغم سوء الحظ الذي لازمه في الجولات الماضية. وقال: "قدمنا مباريات جيدة لكن لم نوفق في تحقيق النتائج التي نستحقها، وسنحاول غدًا تغيير الصورة أمام السد".

وأضاف مانسيه: "نعي تمامًا أننا سنواجه فريقًا قويًا يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، لكننا نمتلك العزيمة والإصرار للظهور بشكل يليق بالفريق وبجماهيره، وسنقاتل في كل لحظة من اللقاء من أجل الخروج بنتيجة إيجابية".

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة صراعًا تكتيكيًا مثيرًا بين كارتيرون وخورخي خيسوس مدرب السد، في ظل حاجة كلا الفريقين إلى النقاط الثلاث، حيث يسعى أم صلال للابتعاد عن مراكز الخطر، فيما يتطلع السد إلى الاقتراب أكثر من صدارة الترتيب.

دوري نجوم بنك الدوحة أم صلال السد أم صلال والسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

الهلال السعودي

تشكيل الهلال أمام النجمة في الدوري السعودي

البرتغال

قائمة البرتغال لتصفيات المونديال.. رونالدو يقود كتيبة مارتينيز أمام أيرلندا وأرمينيا

اللجنة الأولمبية

اعتماد تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية الأولمبية ولجانها الرئيسية

بالصور

أفضل تمرينات للسيطرة على السكر والوقاية منه

تجربة علمية تحاكي السمنة البشرية
تجربة علمية تحاكي السمنة البشرية
تجربة علمية تحاكي السمنة البشرية

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

علامات تستدعي توقف النساء عن تناول القهوة

علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة

نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

وفاة والد محمد رمضان

انهيار شقيقة محمد رمضان بعد دفن والده.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد