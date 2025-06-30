كارتيرون يصدم الزمالك ويتولى تدريب نادِ شهير

أعلن نادي أم صلال القطري، تعاقده بشكل رسمي مع الفرنسي باتريس كارتيرون، لتولي تدريب الفريق الأول، في ولاية ثانية.

وكان كارتيرون قد تولى تدريب أم صلال من قبل وقاد الفريق في 45 مباراة بكل المسابقات.

وقال نادي أم صلال في بيان: “التعاقد مع كارتيرون يأتي رغبة في تعزيز الأداء الفني للفريق خلال الموسم الجديد، والاستفادة من خبراته الواسعة التي تشمل تدريب أندية مثل مازيمبي ووادي دجلة والأهلي والزمالك والرجاء، بالإضافة إلى المنتخبات والأندية السعودية مثل النصر والاتفاق”.

الزمالك وكارتيرون

يذكر أن بعض التقارير قد ربطت اسم كارتيرون بالعودة لتدريب الزمالك، قبل أن يتم انتقاله للدوري القطري.