english EN
أخبار العالم

سوريا .. إصابة 3 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات النظام قرب إدلب

فرناس حفظي

أُصيب ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام السابق، اليوم، بالقرب من قرية بابولين في ريف إدلب الجنوبي.


ووفق مصادر محلية، تم نقل الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، في وقت حذّرت فيه فرق الدفاع المدني من انتشار الألغام.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"،أمس الخميس بأن الأنباء التي ترددت بشأن موافقة سوريا على إقامة الجيش الأمريكي لقاعدة جوية في دمشق، هي غير صحيحة.

قاعدة أمريكية في دمشق


وقالت وكالة سانا نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية السورية، إنه لا صحة لما نشرته وكالة رويترز عن القواعد الأمريكية في سوريا.

وأشار المصدر إلى أن المرحلة الراهنة تشهد تحولًا في الموقف الأمريكي باتجاه التعامل المباشر مع الحكومة السورية المركزية ودعم جهود توحيد البلاد ورفض أي دعوات للتقسيم.

وأضاف أنه يجري العمل على نقل الشراكات والتفاهمات التي كانت اضطرارية مع أجسام مؤقتة إلى دمشق في إطار التنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي المشترك.

وأوضح المصدر في الخارجية أن سوريا في عهدها الجديد ماضية بثبات نحو ترسيخ الاستقرار وتعزيز التعاون القائم على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادرها بأن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في إنشاء وجود عسكري في قاعدة دمشق الجوية للمساعدة في تنفيذ اتفاق أمني مستقبلي بين سوريا وإسرائيل.

ثلاثة مدنيين انفجار لغم قرية بابولين ريف إدلب انتشار الألغام فرق الدفاع المدني

