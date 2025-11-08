رئيس مدينة كفر الشيخ يتابع رفع كفاءة الإنارة العامة بطريق كفر المنشي

يواصل المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، متابعة أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة بطريق كفر المنشي، وذلك ضمن خطة المركز لتطوير ورفع مستوى الإنارة بعدد من الطرق الرئيسية والفرعية.

وتتضمن الأعمال صيانة واستبدال الكشافات التالفة، ورفع كفاءة الأعمدة، وتركيب لمبات موفرة للطاقة لضمان إضاءة قوية وآمنة على امتداد الطريق، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتعزيز مستوى الأمان للمواطنين أثناء التنقل ليلاً.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لمركز ومدينة كفر الشيخ لتحسين المرافق العامة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.