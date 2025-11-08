خطة الناقل الوطني .. رئيس مصر للطيران في جلسة نقاشية عن تحديات صناعة النقل الجوي

شارك الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في جلسة نقاشية بعنوان " التحديات الاستراتيجية في صناعة النقل الجوي "، وذلك على هامش مشاركته فى اجتماع الجمعية العمومية رقم 58 للاتحاد العربي للنقل الجوي ( أكو ) بالعاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 3-5 نوفمبر الجارى.



وقد أدار الحلقة Mark Pilling – مدير تحرير مجلة Arabian Aerospace وذلك بمشاركة الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، والرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، والمدير التنفيذي لاتحاد شركات الطيران الأوروبية Airlines for Europe.

وخلال الحلقة أوضح الطيار أحمد عادل أن شركة مصر للطيران تسعى إلي زيادة معدلاتها التشغيلية وتحقيق خطتها التوسعية فى عدد من نقاط التشغيل وزيادة أسطول مصرللطيران بالرغم من التحديات المختلفة التي تواجه صناعة النقل الجوي عامة ومصر للطيران خاصة، بما يتماشى مع خطة الحكومة المصرية الاستثمارية في المطارات، والبدء في إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي بما يعزز القدرة الاستيعابية للمطارات المصرية، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وشركة مصرللطيران.

وأشار رئيس مصر للطيران، إلى أن تلك التحديات تشمل التعافي من جائحة كورونا، وأثارها على سلاسل التوريد، وأكد على التزام شركة مصرللطيران بتحقيق الاستدامة البيئية بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي وكافة الأطراف المعنية، خاصة في ضوء القرار الصادر عن الاتحاد بضرورة توحيد الإجراءات والمعايير تحت مظلة إيكاو.