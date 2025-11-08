قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات
عبد المنعم السيد: هذه عوائد صفقة علم الروم على مصر اقتصاديا.. فيديو
السفارة الكويتية تتابع التحقيق في واقعة تحرش شابين خليجيين بفتاة على كورنيش النيل
الإغاثة الطبية: الاحتلال يمنع دخول المستلزمات ويواصل خرق التفاهمات في غزة
قصر عابدين يحتضن حفل ذا جراند بول العالمي للمرة الأولى في مصر
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
النصر يفوز بثلاثية على نيوم ويعزز صدارته للدوري السعودي
ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة
شريف منير وأحمد حاتم وجميلة عوض من كواليس فيلم ريد فلاج
تحرير 263 محضرًا تموينيًا وضبط سلع منتهية ومجهولة المصدر بكفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطة الناقل الوطني .. رئيس مصر للطيران في جلسة نقاشية عن تحديات صناعة النقل الجوي

رئيس مصر للطيران
رئيس مصر للطيران
نورهان خفاجي

شارك الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في جلسة نقاشية بعنوان " التحديات الاستراتيجية في صناعة النقل الجوي "، وذلك على هامش مشاركته فى اجتماع الجمعية العمومية رقم 58 للاتحاد العربي للنقل الجوي ( أكو )  بالعاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 3-5 نوفمبر الجارى.

وقد أدار الحلقة   Mark Pilling – مدير تحرير مجلة Arabian Aerospace  وذلك بمشاركة الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، والرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، والمدير التنفيذي لاتحاد شركات الطيران الأوروبية Airlines for Europe.

وخلال الحلقة أوضح الطيار أحمد  عادل أن شركة مصر للطيران تسعى إلي زيادة معدلاتها التشغيلية وتحقيق خطتها التوسعية فى عدد من نقاط التشغيل وزيادة أسطول مصرللطيران بالرغم من التحديات المختلفة التي تواجه صناعة النقل الجوي عامة ومصر للطيران خاصة، بما يتماشى مع خطة الحكومة المصرية الاستثمارية في المطارات، والبدء في إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي بما يعزز القدرة الاستيعابية للمطارات المصرية، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وشركة مصرللطيران.

وأشار رئيس مصر للطيران، إلى أن تلك التحديات تشمل التعافي من جائحة كورونا، وأثارها على سلاسل التوريد، وأكد على التزام شركة مصرللطيران بتحقيق الاستدامة البيئية بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي وكافة الأطراف المعنية، خاصة في ضوء القرار الصادر عن الاتحاد بضرورة توحيد الإجراءات والمعايير تحت مظلة إيكاو.

مصر للطيران جائحة كورونا سلاسل الامدادات صفقات الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

آمال ماهر

برسالة رومانسية.. آمال ماهر تحسم جدل زواجها من علي محجوب | صور

ترشيحاتنا

نورهان شعيب

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم الفنانة نورهان شعيب في دورته الثالثة

منال سلامة

اتعرض علينا الفكرة.. منال سلامة تكشف حقيقة الجزء الثاني من لن أعيش في جلباب أبي

النجم محمد رمضان و والده

أحمد فلوكس ينعى والد محمد رمضان: ارجوا قراءة الفاتحة للفقيد

بالصور

فوائد مذهلة للنوم نصف ساعة بعد الظهر .. أسرار القيلولة القصيرة

فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر
فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر
فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية..تنفذ أول معسكر كشفي ببركة النصر بالحسينية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

فيديو

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد