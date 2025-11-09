قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات فرنسية في السوق المصري| اعرف ثمنها
استمرار أعمال عمليات القومي للإعاقة لمتابعة التصويت بالداخل في انتخابات النواب
خالد الغندور: الأهلي استحق الفوز بالسوبر.. وزيزو وبن شرقي تألقا في القمة
سلاح الجو للجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
برلمان

برلمانية: الاستثمار التنموي خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

ثمنت النائبة شيماء نبيه، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن طرح فرص استثمارية كبيرة للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل رؤية واضحة للدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.


وأوضحت "نبيه" في تصريح لموقع "صدى البلد" أن توسيع قاعدة الاستثمار يسهم في تعزيز جهود الدولة في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.


جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار ولجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أن الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال كجوك، في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية، إن "الساحل الشمالي" أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي؛ بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن استثمارات "رأس الحكمة" و"علم الروم" تؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.

مجلس النواب فرص استثمارية وزير المالية الحكومة مجتمعات عمرانية

