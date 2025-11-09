برلمانية: الاستثمار التنموي خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة

ثمنت النائبة شيماء نبيه، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن طرح فرص استثمارية كبيرة للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل رؤية واضحة للدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.



وأوضحت "نبيه" في تصريح لموقع "صدى البلد" أن توسيع قاعدة الاستثمار يسهم في تعزيز جهود الدولة في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.



جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار ولجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أن الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال كجوك، في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية، إن "الساحل الشمالي" أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي؛ بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن استثمارات "رأس الحكمة" و"علم الروم" تؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.