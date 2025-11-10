قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها
9.4 تريليون جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستدعي 9 آلاف جندي احتياط
رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي
رانيا يوسف لصدى البلد: أنا مع التربية الحديثة.. والأمومة أهم حاجة في حياتي
غارات جوية أمريكية تستهدف مواقع لتنظيم القاعدة في اليمن
اتفاق مبدئي في مجلس الشيوخ الأمريكي لإنهاء الإغلاق الحكومي
موعد وصول بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة.. وزير المالية: قريبا جدا
احذر.. انتحال اسم الغير عند الإدلاء بصوتك بانتخابات النواب 2025
لا تنتحل صوتا ليس لك.. القانون يحذر من المساس بنزاهة التصويت بانتخابات النواب 2025
دعاء دوام النعمة.. كلمات مستجابة من سُنة النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحفيين تضع دليلا إرشاديا لتغطية الانتخابات البرلمانية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وضعت لجنة مرأة بنقابة الصحفيين دليل إرشادي لتغطية الانتخابات البرلمانية .

وأوضحت اللجنة فى بيان لها " انطلاقًا من أحكام الدستور المصري، الذي يكفل المساواة بين المواطنين دون تمييز، ويضمن حرية الرأي والتعبير في إطار من المسئولية، واستنادًا إلى القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، لا سيما قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م، وميثاق الشرف الصحفي الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يلتزم الصحفيات والصحفيون عند تغطية قضايا المرأة والانتخابات بالمعايير المهنية والأخلاقية التالية:

1- الحفاظ على تغطية إعلامية موضوعية غير منحازة، تراعي أخلاقيات المهنة، وتبتعد عن أي توجهات سياسية، أو شخصية.

2. مراعاة حرمة الحياة الخاصة لجميع الأفراد، خاصة المرشحات والناخبات، وتجنب نشر أي معلومات، أو صور يمكن أن تُستخدم لتشويه سمعتهن، أو صورتهن الاجتماعية. 

3-  الامتناع تمامًا عن استخدام أي عبارات، أو صور تنطوي على تمييز، أو وصم اجتماعي، أو اقتصادي، أو ثقافي، أو تكرّس القوالب النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي.

4 - عدم استخدام الصور، أو المواد البصرية، التي تسيء أو تُهين النساء، أو تنتقص من كرامتهن بأي شكل من الأشكال.

5. استخدام مصادر دقيقة، موثوقة، ومتخصصة، مع الالتزام بالتحقق من المعلومات قبل نشرها، بما يعزز من الدقة والموضوعية والاستقلالية والنزاهة الصحفية.

6. اعتماد لغة صحفية دقيقة خالية من الوصم، أو التلميحات السلبية، مع صياغة عناوين تتماشى مع مضمون المادة دون تهويل، أو فبركة.

7. توثيق ورصد أي انتهاكات، أو تمييز تتعرض له النساء في المجال العام، أو السياسي، مع تقديم ذلك في إطار من المهنية والاحترام.

إن الالتزام بهذه المبادئ يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في الصحافة المصرية، وضمان تغطية عادلة ومنصفة لقضايا المرأة في الحياة العامة والسياسية، كما يرسخ هذا الميثاق قيم العدالة والمساواة، ويدعم الدور المسئول للإعلام كأداة لنشر الوعي وتعزيز المشاركة الديمقراطية دون تمييز أو تحيز.

لجنة مرأة لجنة مرأة بنقابة الصحفيين الانتخابات البرلمانية أحكام الدستور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر

لماذا تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك؟.. إليك التفاصيل

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

احمد خالد صالح وهنادي مهنا

حقيقة انفصال هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. تفاصيل

رغيف الخبز

التموين: سعر رغيف الخبز المدعم للمستهلك ثابت

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يشهد احتفالية اللجنة المجمعية للطفولة بمرور 17 قرنا على مجمع نيقية

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

جامعة سوهاج تكثّف فعالياتها التوعوية استعدادا لانتخابات النواب

مصر والسعودية توقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون المشترك في مجال السياحة

مصر والسعودية توقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون المشترك في مجال السياحة

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة

فيديو

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد