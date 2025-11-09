قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

مصر مركز إقليمي للتصنيع والتصدير| أستاذ هندسة طرق يتحدث عن أهمية القطار السريع والمونوريل والأتوبيس الترددي

النقل الذكي
رنا أشرف

مع انطلاق فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة (TransMEA 2025)، والذي يجمع نخبة من الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجالات النقل والبنية التحتية، أكد خبراء النقل أن الحدث يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ودعم توجه الدولة نحو توطين صناعة وسائل النقل. 

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد الصادق عوف، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة حلوان، إن المعرض يشكل فرصة حقيقية لتحقيق التكامل بين الصناعة والنقل وتعزيز قدرات مصر الإنتاجية في هذا القطاع الحيوي. 

محمد الصادق عوف: معرض النقل واللوجستيات فرصة لتوطين الصناعة وتحويل مصر من مستورد إلى مُصدّر

وأكد الدكتور محمد الصادق عوف، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن معرض ومؤتمر النقل الذكي والصناعة يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين الشركات المصرية والعالمية، مشيرًا إلى أنه يفتح آفاقًا واسعة لتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون في مجال تصنيع مكونات وسائل النقل محليًا، بما يسهم في تحويل مصر من دولة مستوردة للمكونات إلى منتجة ومصدرة ، ويعمل في الوقت ذاته على تقليل عجز الميزان التجاري.

وأضاف عوف أن وسائل النقل المعروضة هذا العام تتميز بحداثتها وتنوعها، مشيدًا بالدعم السياسي الكبير الذي يحظى به المعرض والمؤتمر، ومشاركة وزارتي النقل والصناعة وعدد من الهيئات والمؤسسات، في خطوة تهدف إلى تبادل المعرفة واستعراض أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة النقل عالميًا.

وأشار إلى أن مشروع القطار السريع ما زال تحت الإنشاء، لافتًا إلى أهمية الخط الممتد من أكتوبر إلى أسوان وأبو سمبل، والذي يعد من المشروعات القومية الكبرى لربط مدن الصعيد، حيث سيسهم في توفير الوقت والجهد، ويمكن المسافر من الوصول إلى أسوان في نحو 4 ساعات فقط، وهو إنجاز غير مسبوق في منظومة النقل المصري.

كما وصف الدكتور عوف المونوريل بأنه وسيلة نقل حضارية وصديقة للبيئة، تربط مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية، مؤكدًا أنه سيسهم في جذب السكان للعاصمة الجديدة وتعميرها.

وختم بأن الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي، كونه وسيلة صديقة للبيئة وبديلًا آمنًا لوسائل النقل العشوائية، موضحًا أن منع سيارات السيرفيس من الصعود إلى الطريق الدائري سيؤدي إلى تقليل الحوادث بشكل كبير، خاصة أن الأتوبيس الترددي يتميز بقدرته على نقل نحو 170 راكبًا في الرحلة الواحدة، ما يتيح خدمة متكاملة لجميع مناطق الطريق الدائري.
 

TransMEA 2025 وسائل النقل الذكي الأتوبيس الترددي منظومة النقل المصري هندسة الطرق

