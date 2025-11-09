قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: مصر تبني الجمهورية الجديدة وتفتح ذراعيها للاستثمار.. والصين شريكنا التجاري الأول
بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان
120 لاعبا شاركوا في فوز الأهلي بـ16 لقبا عبر 20 نسخة من كأس السوبر المصري
استقالة المدير العام لـ BBC بسبب خطاب للرئيس الأمريكي
أحمد موسى: الأهلي استحق التتويج بالسوبر وبن شرقي وزيزو أضافا لمسة سحرية
أحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عامًا
مستقبل وطن: المشاركة في انتخابات النواب تأكيد لدور العمال كقوة دافعة لعجلة التنمية
أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة
أحمد موسى يشيد بأداء الأهلي في السوبر ويصف هدف بن شرقي بالتاريخي
مبيعات كيما تتخطي المليار جنيه خلال 3 أشهر
أحمد موسى يكشف عن احتياطي مصر من الثوريوم: المعادن النادرة يتم التعامل معها بالجرام وليس بالطن
هل الطلاق بالفرانكو يقع؟.. عالم أزهري يوضح حكم الشرع
تحقيقات وملفات

تقنيات حديثة وربط للقاهرة الكبرى| أستاذ هندسة الطرق: الاعتماد على الطاقة الكهربائية في وسائل النقل الجديدة

النقل الذكي
النقل الذكي
رنا أشرف

تنطلق فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة (TransMEA 2025) تحت شعار “الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة”، بمشاركة أكثر من 500 شركة محلية وعالمية من 30 دولة، في حدث يعد الأبرز من نوعه في المنطقة، لما يجسده من تلاحم بين قطاعي الصناعة والنقل باعتبارهما قاطرتين رئيسيتين لتحقيق التنمية الشاملة في إطار رؤية مصر 2030.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبدالله أبو خضرة أستاذ هندسة الطرق والنقل والمرور بكلية الهندسة جامعة بني سويف، أن تنظيم المعرض يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع ما تشهده الدولة من طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية والنقل الذكي والمستدام، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة واللوجستيات وتجارة الترانزيت. 

د.عبدالله أبوخضرة 
أستاذ هندسة الطرق والنقل والمرور 
بكلية الهندسة جامعة بني سويف


أبو خضرة: معرض النقل الذكي يجسد رؤية مصر 2030 في التنمية والتصنيع المحلي

وقال الدكتور عبدالله أبو خضرة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن انطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة (TransMEA 2025) تحت شعار “الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة” يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده الدولة من نهضة غير مسبوقة في مجالي التصنيع المحلي والبنية التحتية للنقل.

وأوضح أبو خضرة أن المؤتمر هذا العام يركز على العلاقة الوثيقة بين قطاعي الصناعة والنقل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدفع عجلة التنمية في “الجمهورية الجديدة”، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد أن المعرض يهدف إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، فضلاً عن تحويلها إلى مركز صناعي إقليمي من خلال تعميق التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن إقامة “المعرض السلبي للصناعة” تأتي كخطوة مهمة لتحديد الاحتياجات الاستيرادية التي يمكن تصنيعها محلياً وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأشار إلى أن المعرض، الذي يُعقد في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، يشهد مشاركة أكثر من 500 شركة محلية وعالمية من 30 دولة، بما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وفرص النمو في قطاعات النقل والصناعة.

وأضاف أن المؤتمر يتناول موضوعات متعلقة بـ النقل الذكي والمستدام، من خلال ندوات وورش عمل متخصصة تتيح مناقشة التطورات والتقنيات الحديثة التي غ جزءًا لا يتجزأ من المنظومة البحثية والتطبيقية في مجال النقل.

ولفت أبو خضرة إلى أن تنظيم المعرض يأتي تزامنًا مع توسع الدولة في مشروعات النقل الأخضر والذكي مثل المونوريل، القطار السريع، والأتوبيس الترددي، مؤكدًا أنها تمثل طفرة تنموية ضخمة تهدف إلى تحقيق نقل مستدام يربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى، ويسهم في تخفيف الازدحام المروري، وتقليل ساعات العمل المهدرة، ومعدلات استهلاك الوقود، والحد من التلوث البيئي.

وشدد على أن هذه المشروعات تعزز صحة المواطن وتحافظ على البيئة، بجانب دورها في جذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحًا أنها تعتمد على التقنيات الحديثة مثل أنظمة التحكم المركزي، والكاميرات، وأجهزة الاستشعار، بما يضمن أعلى معايير السلامة للركاب.

وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الدولة للتحول نحو منظومة نقل ذكية، تتماشى مع المعايير العالمية وتدعم أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاعتماد على الطاقة الكهربائية في وسائل النقل الحديثة يقلل الانبعاثات الكربونية، ويعزز توجه مصر نحو نقل أكثر كفاءة واستدامة.

وأضاف أن المعرض سيسلط الضوء على الفرص الاستثمارية والمبادرات والشراكات الصناعية، واستراتيجيات دعم التصدير، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات لتحسين جودة المنتجات وزيادة المكون المحلي، مع الربط بين المصانع والمناطق اللوجستية لتسهيل عمليات التصدير.

واختتم أبو خضرة تصريحاته بالتأكيد على أن معرض TransMEA 2025 يمثل منصة استراتيجية لعرض إنجازات الدولة في مشروعات النقل الذكي والمستدام، وتعزيز التكامل بين الصناعة والنقل لتحقيق رؤية مصر 2030، وترسيخ مكانة مصر كمركز عالمي في النقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

