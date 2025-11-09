شراكات جديدة تعزز مسار الاستدامة الصناعية في مصر ..تفاصيل

تشهد القاهرة انطلاق الدورة الأولى من معرض الصناعة «MEA Industry»، الذي ينعقد بالتزامن مع الدورة السادسة لمعرض النقل الذكي واللوجستيات «TransMEA»، تحت شعار «الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة»، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال جولة تفقدية داخل أجنحة المعرض، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحدث ما وصلت إليه الصناعات الوطنية من تطور في مجالات التكنولوجيا والتصنيع المحلي، مؤكدًا أهمية دعم المبادرات الهادفة إلى زيادة القدرات الإنتاجية وتعزيز التكامل الصناعي. ورافقه في الجولة عدد من الوزراء، من بينهم وزير الصناعة والنقل، ووزير قطاع الأعمال، ووزير الإسكان والمرافق، حيث أشادوا بمستوى التنظيم والمحتوى التقني المعروض الذي يعكس النمو الملحوظ في القدرات الصناعية المصرية.

ويبرز ضمن المشاركين في المعرض جناح مجموعة الصافي، التي عرضت أحدث إنجازاتها في مجال توطين صناعة التكنولوجيا، عبر حلول صناعية وتقنيات رقمية تدعم التحول الذكي، وتُسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.