محمد عبدالجليل: الأهلي لعب بـ60% من مستواه أمام الزمالك

أشاد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، بأداء النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، مؤكدًا أن الفريق الأحمر حقق الفوز رغم أنه لم يظهر بكامل قدراته الفنية.

وقال عبدالجليل، خلال تصريحاته في برنامج *«نمبر وان»* الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc: "الأهلي قدّم حوالي 60% فقط من مستواه الحقيقي أمام الزمالك، لكن ما أعجبني أكثر هو الانضباط التكتيكي الكبير داخل الملعب، حيث التزم اللاعبون بتعليمات الجهاز الفني بشكل واضح طوال اللقاء".

وتابع: "أشرف بن شرقي بدأ المباراة في مركز الجناح، لكنه تحرك بذكاء إلى عمق الملعب في لقطة الهدف، ونجح في التسجيل بمهارة. كما أن جراديشار كان له دور كبير في الهدف بعدما تحرك خارج مركزه لفتح المساحة أمام بن شرقي".

وتحدث عبدالجليل عن أخطاء الزمالك الدفاعية قائلاً: "حسام عبدالمجيد ارتكب خطأ في التعامل مع طاهر محمد طاهر في الهدف الثاني للأهلي، وكان عليه إيقاف اللاعب مبكرًا قبل وصوله إلى منطقة الجزاء".