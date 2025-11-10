قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

رضا عبدالعال: حسام وابراهيم حسن خلصوا على ناصر ماهر

رباب الهواري

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم لقائمة الفراعنة لللدورة الودية المقرر إقامتها بالإمارات.

وأعلن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني ، قائمة الفراعنة ، صباح أمس الأول السبت 8 نوفمبر 2025 ، استعداداً للمشاركة في الدورة الودية بالإمارات في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري ، رفقة منتخبات إيران وأوزبكستان والرأس الأخضر.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN:


حسام حسن أخطأ بإعلان قائمة المنتخب الوطني لمعسكر نوفمبر ، قبل 24 ساعة فقط من لقاء نهائي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك ، وهو توقيت خاطئ وغير مفهوم ، وأصاب العديد من لاعبي كلا الفريقين بالإحباط الشديد ، وعلى رأسهم ناصر ماهر لاعب الزمالك.

وتابع: ناصر ماهر يسير بشكل مميز مع الزمالك في المباريات الأخيرة منذ تولي أحمد عبد الرؤوف مسؤولية تدريب الفريق ، وحصل على جائزة رجل المباراة في 3 لقاءات متتالية ، واستبعاده من المنتخب أثر بالسلب عليه خلال مباراة الأهلي بنهائي كأس السوبر.

وأتم: ما زاد الأمر سوءاً هو حديث ابراهيم حسن مدير المنتخب الوطني الذي أدلى بتصريحات قال فيها إن المنتخب لن يستدعي أي لاعب يخرج عن النص ، وهي تصريحات مقصود بها بكل تأكيد ناصر ماهر ، وهو ما جعل اللاعب يخرج عن تركيزه في لقاء القمة.

ناصر ماهر الزمالك منتخب مصر اخبار الرياضة

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

